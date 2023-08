Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Türkiye birçok ülkeden olumlu ayrıştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Deprem felaketine rağmen Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4 büyümeyi başarmıştır. Toplam istihdam 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 265 bin kişi artarak 31,7 milyon kişiye ulaşmıştır' dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program hazırlık sürecinin de ele alınacağı TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu. Yılmaz, 'Deprem felaketine rağmen Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4 büyümeyi başarmıştır. Toplam istihdam 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 265 bin kişi artarak 31,7 milyon kişiye ulaşmıştır' dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomide yol haritasını fikir birliği içinde belirlediklerini ifade ederek kamuda tasarrufu artıracak tedbirler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı aynı zamanda enflasyona yönelik mesajlar da verdi ve 'Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi amacıyla kademeli parasal sıkılaşmayı desteklemek üzere enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası uyguluyoruz' dedi.Son dönemlerde dünya ekonomisi; sağlık krizleri, ticaret gerilimleri, jeopolitik riskler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve doğal afetler başta olmak üzere pek çok güçlükle sınanmaktadır. Bu zorlu süreç, ülkeler ve bölgeler düzeyinde arz ve talep dengelerinin bozulmasına yol açmıştır.Ülkeler bir yandan savaş sebebiyle ortaya çıkan enerji ve emtia fiyatları artışı kaynaklı küresel enflasyon sorunuyla baş etmeye çabalarken diğer yandan tedarik zinciri bozulmalarıyla karşılaşmışlardır.Türkiye de tüm dünya gibi bu gelişmelerden olumsuz etkilenmiş; sert ve belirsiz küresel ekonomik ve finansal koşulların üzerine yaşadığımız deprem felaketi eklenmiştir.Sadece bu yıl merkezi yönetim bütçemizden depremin yaralarını sarmak için yapacağımız harcama 762 milyar lira olacaktır.Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4 büyümeyi başarmıştır. Toplam istihdam 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 265 bin kişi artarak 31,7 milyon kişiye ulaşmıştır.Reel Kesim Güven Endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine göre 2 puan artmıştır. İhracatımız 2023 yılı Temmuz ayında 2022 yılı Temmuz ayına göre yüzde 8,4 artışla 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tarihin en yüksek Temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır.2022 yılında yüzde 37 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat sanayi ihracatı içindeki payı, bu yılın ilk yedi ayında yüzde 41'e yükselmiştir.Makine ve teçhizat yatırımlarımız, 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8 büyümüş ve kesintisiz artış sürecini 14 çeyreğe taşımıştır.Siyasi istikrar ve uygulanan makro politikaların etkisiyle 2023 Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan CDS primi, 400 baz puanın altına gerilemiştir. Bu eğilimin, önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve risk priminin ekonomimizin sağlıklı görünümünü yansıtacak şekilde daha düşük seviyelere gerilemesi beklenmektedir.Yaşadığımız büyük deprem afetinin etkisi hariç bütçe açığını AB standartlarında tutmaya yönelik bir kısım gelir artırıcı tedbirleri hatada geçirdik. Şimdi de deprem harcamaları dışındaki kamu harcamalarını rasyonalize edecek ve kamu tasarruflarını artıracak tedbirler üzerinde çalışıyoruz.Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi amacıyla; kademeli parasal sıkılaşmayı desteklemek üzere enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası uyguluyoruz.İnşaat yatırımlarında 1.3 civarında büyüme kaydedilmiştir. Siyasi istikrar ve uygulanan makro politikaların etkisi ile 2023 mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan CDS primi 400 baz puan seviyelerine gerilmiştir. Son 2 ayda en önemli gelişmelerden biri olarak bunu rahatlıkla ifade edebilirim.Risk primindeki düşüş dış kaynaklara erişimini kolaylaştırmakta, dış kaynakların ülkemize maliyetini aşağı çekmektedir. Risk priminin ekonomimizin sağlıklı görünümü yansıtacak şekilde daha düşük seviyelere gerilemesi beklenmektedir.Son dönemlerde yeni para politikası çerçevesinde miktarsal sıkılaştırma, tüketim ile üretim arasında bariz farklı uygulama yapılmaktadır. Tüketimde daha dengeli yapı öngörülürken, üretimi, ihracatı destekleyici çerçeve oluşturulmaktadır.Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarını kademeli bir şekilde devreye alarak Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir bir büyüme için daha elverişli bir ortamın sağlanması ve ekonomimizin potansiyelinin artmasını istiyoruz. Yatırım teşviklerinde etki değerlendirmeleri yaparak hedef odaklı ve güdümlü bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Tüm bunlarla birlikte; yeni dönemde, Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirmek için sanayinin teknolojik dönüşümünün sağlanması, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırarak nitelikli insan kaynağının geliştirilmesini planlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda dijitalleşmeyle gelen yeni dönemin gerekliliklerine uygun yetkinliklerin belirlenmesi, eğitim modellerinin dönüştürülmesi ve sürdürülebilir ilerleme adına toplum genelinde yetkinlik gelişiminin sağlanması için çalışacağız.Yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin ihracatı için kapsamlı ihracat destek programları oluşturacağız.Şirket kuruluş işlemlerinde odalarımızı tek durak haline getirdik. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ile Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u birlikte hayal ettik, milletimize birlikte kazandırdık.TOGG yeter mi? Yetmez, önümüzdeki süreçte TOGG benzeri yeni fikirlerle Türkiye yüzyılına yakışır projeleri hayata geçireceğiz. Reel kesim güven endeksi 2023 yılı ikinci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine göre iki puan yükselmiştir.Deprem harcamaları tek seferlik harcamalar 3-4 yıl sürecek belki ama her yıl tekrar etmeyecek harcamalar, bunlar bütçede yapısal bozulmaya yol açmıyor. Her yıl harcama gerektiren kalemler yapısal bozulmaya yol açıyor. Deprem harcamalarını arızi bir durum olarak görüyoruz. Bir takım gelir tedbirleri aldık. Kamuda harcama adında adımlar atmayı planlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yürütüyor.İlkelerimiz şeffaflık, tutarlık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluktur. Dünyadaki gündemle yakın ilişki içinde olan bir ekonomimiz var.Türkiye'nin elbette kendi ihtiyaçlarını hiçbir şekilde ihmal etmeden bunu yapıyoruz. Serbest piyasa ve rekabet ortamında verimliliği artırmak temel hedefimizdir. Gerek kamuda gerek özel sektörde toplam tasarruflarımızı artırarak yatırımlarımızı sağlıklı kaynaklarla finanse ederek yolumuza devam ediyoruz.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı vizyonumuzda yerli ve milli politikalarımızdan taviz vermedik. Makroekonomik istikrarın sağlanması yönünde ortaya koyduğumuz mücadelede sizlerle birlikte başarıyı yakalayacağımıza inancımız tamdır.Hiçbir şey bir anda gerçekleşmiyor. Sabırla doğru politikalar izlediğinizde sonuç alıyorsunuz. Israrla ve sabırla doğru politikaları hep birlikte izleyeceğiz. Ortaya çıkan refahı toplum olarak paylaşacağız.Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi, ekonomimizin potansiyelinin daha da yükselmesini istiyoruz. Yatırım teşviklerinde etki değerlendirmeleri yaparak hedef odaklı bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Teşvik sistemimizde bir takım yeni adımlar düşünüyoruz.Yeni dönemde milli teknoloji hamlesini hayata geçirmek için nitelikli insan kaynağının geliştirilmesini planlıyoruz. Toplum genelinde yetkinlik gelişiminin sağlanması için çalışacağız. Yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin ihracatı için kapsamlı ihracat programı oluşturacağız.Ara malında yerlileşmeye öncülük etmenizi önemsiyoruz. Daha fazla yurt dışı pazara ihracat yapabilmeniz için ihtiyacınız olan sonuç odaklı politikalarla yanınızda olacağız. İhracatın menzilini artırmayı, uzak ülkelere odaklanılmasını pazar çeşitliliği babında önemli görüyoruz.Yerelden kalkınmanın yanı sıra dünyanın her köşesinde bayrak gibi güven duyulan Türk özel sektörünü temsil ettiğinizi biliyoruz.Depremden etkilenen şehirlerimizi ekonomisi ile hep birlikte ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz. Belirsizlikleri azaltacak, yatırımlar ve diğer aktörler için öngörülebilirliği artıracak politikalar ve yapısal dönüşüm ile sorunların üstesinden gelecek ve başarılarımızı kutlayacağız.