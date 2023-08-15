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Konut satışları temmuzda yüzde 16,7 arttı

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artışla 109 bin 548 olarak gerçekleşti. Kredili konut satışlarında yüzde 24'lük düşüş görüldü.

Ekleme: 15.08.2023 - 10:17 Güncelleme: 15.08.2023 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Konut satışları temmuzda yüzde 16,7 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 688 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve yüzde 4,7 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari, 91 konut ile Tunceli oldu.

7 AYDA YÜZDE 17,7'LİK DÜŞÜŞ

Konut satışları ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 azalışla 675 bin 327 olarak gerçekleşti.

KREDİLİ SATIŞLAR YÜZDE 24 AZALDI

Kredili konut satışlarını ifade eden ipotekli satışlar temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalış göstererek 14 bin 533 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,3 olarak belirlendi. 7 ayda gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2 azalışla 136 bin 63 oldu.

Temmuz ayındaki ipotekli satışların 3 bin 633'ü, ocak-temmuz dönemindeki ipotekli satışların ise 43 bin 132'si ilk el satış olarak gerçekleşti.
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