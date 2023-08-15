FETÖ'ye KPSS soruşturması: 15 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; haklarında 2013 yılı KPSS sınavına hazırlık amacıyla KPSS çalışma evinde kaldıkları ve 2013 yılı KPSS sınav sorularını sınav öncesi temin ettikleri yönünde etkin pişmanlık beyanı ve olağan dışılık analiz raporu bulunan 11 kişi, soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.