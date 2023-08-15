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Beyaz Gazete
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FETÖ'ye KPSS soruşturması: 15 şüpheliye gözaltı kararı

2013 yılında KPSS sınav sorularını sınav öncesi temin eden ve dağıtan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 15.08.2023 - 10:23 Güncelleme: 15.08.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'ye KPSS soruşturması: 15 şüpheliye gözaltı kararıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; haklarında 2013 yılı KPSS sınavına hazırlık amacıyla KPSS çalışma evinde kaldıkları ve 2013 yılı KPSS sınav sorularını sınav öncesi temin ettikleri yönünde etkin pişmanlık beyanı ve olağan dışılık analiz raporu bulunan 11 kişi, soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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