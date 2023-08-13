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KADEM'den çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar için çağrı: Derhal görevden uzaklaştırılmalılar

İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan bazı doktorların çocuklara geri dönüşü mümkün olmayan cinsiyet değiştirme ameliyatları yaptığı ortaya çıktı. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiren doktoralara ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocukları birer kobay gibi kullanarak geri dönüşü imkansız yollara sokmak, insanlık dışı olmanın yanı sıra yasalara da aykırıdır, suçtur. Görevlerini kötüye kullanan bu doktorların derhal görevden uzaklaştırılarak konuyla ilgili soruşturma başlatılması ve Türkiye'nin diğer üniversite/hastanelerinde de tedbirlerin artırılması elzemdir." çağrısında bulundu.

Ekleme: 13.08.2023 - 19:11 Güncelleme: 13.08.2023 - 19:30 / Editör: Ozge Selin
KADEM'den çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar için çağrı: Derhal görevden uzaklaştırılmalılar
Doktor ve akademisyenlerden oluşan 11 ismin kaleme aldığı “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makalede; henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulanarak ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiği anlatıldı.

Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği skandal çalışmaya göre; 22 çocukta ‘'ergenlik durdurucu hormonlar” kullanıldığı ve 7 çocukta 18 yaşından önce geri dönüşü mümkün olmayan cinsiyet değiştirme ameliyatları yapıldığı, çocuklardan birinin yeni bedensel görünümünden memnun kalmadığını bildirerek ve tüm tedavileri keserek geçişten vazgeçtiği öğrenildi.

'Derhal görevden uzaklaştırılmalılar'

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiren doktoralara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Çocukları birer kobay gibi kullanarak geri dönüşü imkansız yollara sokmak, insanlık dışı olmanın yanı sıra yasalara da aykırıdır, suçtur. Görevlerini kötüye kullanan bu doktorların derhal görevden uzaklaştırılarak konuyla ilgili soruşturma başlatılması ve Türkiye'nin diğer üniversite/hastanelerinde de tedbirlerin artırılması elzemdir.' çağrısında bulundu.
KADEM'den çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar için çağrı: Derhal görevden uzaklaştırılmalılar
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