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Tarımda yeni dönem: Üretim devrimi! Bakan Yumaklı 4 madde ile açıkladı

Tarımda yeni dönemde üretimde 4 ana başlıkta 'devrimsel' adımlar atılacak. Girdi maliyetleri düşürülüp verimlilik ve kalite artırılacak. Tarımda dijitalleşme ve sürdürülebilirlik sağlanacak. Tarımda yeni dönem hedeflerini dört ana başlıkta toplayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yürütülen politikalar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tarımda yeni dönem: Üretim devrimi! Bakan Yumaklı 4 madde ile açıkladı
Ekleme: 12.08.2023 - 09:41 Güncelleme: 12.08.2023 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Tarımda yeni dönem: Üretim devrimi! Bakan Yumaklı 4 madde ile açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Yumaklı, Türkiye'nin su stresi altında olduğuna ve İstanbul'daki su seviyesinin tehlikeli boyutlara yaklaştığına dikkat çekerek, 'İstanbul'daki barajlarda dolulukların geçen yıla göre 64.8'den 36'ya düştüğünü görüyoruz. Tamamen işletme konusu, burada ilgili belediyenin bu konuya özen göstermesi gerekiyor' diye konuştu.

Tarımda yeni dönem: Üretim devrimi! Bakan Yumaklı 4 madde ile açıkladı

İBB ÖZEN GÖSTERMELİ

İstanbul'daki barajların doluluk oranına dikkat çeken Yumaklı, 'Zamanında eğer İstanbul'daki barajlara gerekli aktarımlar yapılmış olsaydı, şu anda sezona çok daha yüksek doluluk oranlarında geçmiş olacaktık' dedi. İstanbul'un kullandığı suyun yüzde 77'sinin Melen'den geldiği bilgisini paylaşan Yumaklı, 'Geçtiğimiz dönemde İstanbul'un ihtiyacı olan suya farklı kaynaklardan katkı yapma konusunun olmadığını görüyoruz. Bir de tahminimiz odur ki, bazı maliyetlerden kurtarmak için diyelim, işletme düzeninde olması gereken zamanda, olması gereken suyun barajlara aktarılmaması sebebiyle İstanbul'daki barajlarda geçen yıla göre 64.8'den 36'ya düştüğünü görüyoruz. Tamamen işletme konusu, burada ilgili belediyenin bu konuya özen göstermesi gerekiyor' açıklamasında bulundu.

Tarımda yeni dönem: Üretim devrimi! Bakan Yumaklı 4 madde ile açıkladı

YANGINLARLA MÜCADELEDE ÖRNEĞİZ

'Aktif mücadelede dünyada örnek gösterilen ülkelerden birisiyiz' diyen Tarım Bakanı Yumaklı, erken uyarı sistemiyle güçlü müdahale filolarıyla yangınlara etkin müdahale edildiğini dile getirdi. Yumaklı, 'Orman yangınlarıyla mücadelede teknolojiyi kullanacağız demiştim. Dünyada İHA teknolojisini kullanan iki ülkeden biriyiz' ifadelerini kullandı. 8 Ağustos'a kadar bin 212 orman yangınının 418'inin İHA'lar tarafından ilk anda tespit edildiği bilgisini paylaşan Yumaklı, yapay zekâ uygulamaları, dijital harita, elektronik etiketleme gibi imkânların genel uygulamaya geçtiğini duyurdu.

HAYVAN SAYIMI BAŞLAYACAK

Yumaklı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun üzerinde çalıştığı tarım sayımı projesinin yakında tamamlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla imzalanan protokolle birlikte uygulamaya geçeceğini duyurdu. Yumaklı, tarım sayımıyla hayvan sayısı, arazi bilgisi gibi tüm verilerin sayılması ve kayıt altına alınmasını sağlanacağını söyledi.

Tarımda yeni dönem: Üretim devrimi! Bakan Yumaklı 4 madde ile açıkladı

ÜRETİCİYİ GÜÇLENDİRİP TÜKETİCİYİ KORUYACAĞIZ

Projelerin tamamının odak noktasının üretim olduğunu söyleyen Yumaklı, 'Tarladan sofraya giden bütün süreçlerde girdi maliyetlerini düşürmek, verimlilik ve kaliteyi artırmak, tarımı dijitalleştirmek, yönetimi sadeleştirmek bizim en önemli gündem maddelerimiz. Birçok üründe kendimize yeterliyiz, önemli bir kısmında da yeterli olma potansiyeline sahibiz. Coğrafi konum ve olası pazarlara yakınlık açısından da yine stratejik bir konuma sahibiz. Tüm bu parametreler ışığında hedefimiz üreticiyi güçlendirmek, tüketiciyi de korumak, kısaca bu şekilde formülize edebiliriz' dedi. Tarımın yeni döneminde hedeflerini dört ana başlıkta topladıklarını belirten Yumaklı, 'Hedeflerimizi dört ana başlık altında topladık. Bunlardan birisi sürdürülebilirlik, diğeri verimlilik, bir diğer kayıtlılık ve son olarak da kalite' dedi.

Tarımda yeni dönem: Üretim devrimi! Bakan Yumaklı 4 madde ile açıkladı

SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİNDE KARARLILIK

Türkiye'nın su stresi olduğuna değinen Yumaklı, yılda kişi başı bin 313 metreküp su kullanıldığını, bunun 2030'da bin 200'e düşeceğini söyledi. Bin metreküpün altına düşerse su kıtlığıyla yüzleşileceğini söyleyen Yumaklı, su kaynaklarının verimli kullanılması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlayan Su Verimliliği Seferberliği Eylem Planı'nı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Tarımda yeni dönem: Üretim devrimi! Bakan Yumaklı 4 madde ile açıkladı

DÜNYANIN EN BÜYÜK TDİOSB'Sİ GÖNEN'DE

Kent Tarımı projesinin üretim yerlerini tüketime yaklaştırarak nakliyeden kaynaklı zayiat kalemlerini de azaltmak için önemli olduğunu belirten Yumaklı, 'Yine verimlilikle alakalı Türkiye'de 100 lokasyonda jeotermal enerjiye dayalı olmak üzere ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulacak. Bugüne kadar 41 ilde 39 tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi bakanlığımız tarafından tüzel kişilik kazandı. Bunlardan 10'unda altyapı çalışmaları tamamlandı ve yatırımcıların hizmetine sunuldu. Sanıyorum çok kısa bir sürede burada üretime başlanacak' bilgisini paylaştı. Yumaklı, 'Balıkesir Gönen'de 8 bin dekarlık alana kurulacak ve dünyanın en büyük Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) olacak' dedi.

Tarımda yeni dönem: Üretim devrimi! Bakan Yumaklı 4 madde ile açıkladı

BUĞDAYDA ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU YOK

Yumaklı, Derince limanındaki TMO silosundaki patlamanın nasıl olduğunu tüm yönleriyle araştırdıklarını söyledi. 'Hem teknik hem de iç denetim açısından bakanlık iç denetimini de görevlendirdim. Tüm yönleriyle araştırıyoruz' diyen Yumaklı, silodaki patlamadan 15 bin ton buğdayın etkilendiğini belirtti. Yumaklı, 'Toplamda 22 bin tonluk bir hububat veya buğday üretiminin olduğunu düşünürsek, buradaki rakamın çok büyük bir önemi yok. Arz güvenliğini tehdit edici bir durum yok' açıklamasını yaptı.
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Tarımda yeni dönem: Üretim devrimi! Bakan Yumaklı 4 madde ile açıkladı
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