Malatya beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha...

Malatya'da art arda iki deprem... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir dakika arayla 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 16.39'da meydana gelen ilk depremin 6,35 kilometre derinlikle olduğu , saat 16.40'ta ise yine aynı yerde bu kez 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ise 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan; saat 18.18'de Malatya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde art arda 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan depremler çevre il ve ilçelerde de hissedildi.Saat 18.18'de de Malatya Yeşilyurt'ta 4.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşandı. AFAD, depremin derinliğini 9.13 KM olarak kaydetti.AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde art arda iki deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın açıklamasına göre saat 16.39'te 4.8, 16.40'ta ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Korku ve paniğe neden olan depremler çevre il ve ilçelerde de hissedildi.Depreme Malatya'da bulunan bir AVM'de yakalanan vatandaşlar ise panikle dışarı çıkmaya çalıştı. Deprem nedeniyle Malatyalılar kendilerini sokağa attı.Dün akşam saatlerinde yine Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.47'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır.Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar art arda meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı. Çınar, "Şu an itibarıyla olumsuz bir bilgi yok" dedi.