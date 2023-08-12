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Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenlendi

Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor. Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirildi.

Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenlendi
Ekleme: 12.08.2023 - 20:08 Güncelleme: 12.08.2023 - 20:09 / Editör: Ozge Selin
Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenlendi
İslam karşıtı ve ırkçı 'Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)' isimli grubun bir üyesi, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Grup, daha sonra Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi. İslam karşıtı pankart açan ve sloganlar atan gruptakiler, bu anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Grubun provokasyonları, polis korumasında gerçekleştirildi. Facebook, grubun sosyal medyada paylaştığı bazı videolara kısıtlama getirmişti.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla 31 Temmuz'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısıyla eş zamanlı Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlenmişti.

1 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Kopenhag Büyükelçilikleri, 3 Ağustos'ta ise Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim ateşe verilmişti.

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Grup, 4 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın, 7 Ağustos'ta da Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, provokasyonlarını Kopenhag dışına da taşırken burada bazı Müslümanların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Provokasyonlar, 8 Ağustos'ta Türkiye, Cezayir, Pakistan, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçiliklerinin, 9 Ağustos'ta Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran, 11 Ağustos'ta ise Pakistan, Cezayir, Endonezya ve Fas'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde sürmüştü.

Gruptakiler, yazarı Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen olan kitabı da yakmıştı. İran asıllı Danimarkalı sanatçı Firoozeh Bazrafkan da 5 Ağustos'ta Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirmişti. Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.

Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenlendi
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