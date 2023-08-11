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Sözde çevreci Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Çimento fabrikasına neden çıt çıkarmıyor

Muğla Akbelen'de sözde çevreci anlayışla provokasyona soyunan CHP, kendi belediyelerinin yaptığı orman katliamlarına çıt çıkarmıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li Menteşe Belediyesi'nin çimento fabrikasına verdiği ruhsatı görmezden geliyor.

Sözde çevreci Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Çimento fabrikasına neden çıt çıkarmıyor
Ekleme: 11.08.2023 - 09:25 Güncelleme: 11.08.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Sözde çevreci Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Çimento fabrikasına neden çıt çıkarmıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesi Denizova köyünde güneş santrali için 80 ağacın katliamını seyreden CHP, yine CHP'li Menteşe belediyesinin ilçede kızılçam ormanlarının arasındaki çimento fabrikasına verdiği ruhsatı görmezden geliyor.

Köylüler, kızılçam ormanlarının göbeğine hançer gibi saplanan fabrikanın ruhsatının iptali için bir buçuk yıldır mücadele veriyor.

Sözde çevreci Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Çimento fabrikasına neden çıt çıkarmıyor

KÖYLÜLER EYLEM YAPTI AMA…

Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasında kalan Tekağaç mevkisinde kızılçam ormanlarının göbeğine çimento fabrikasının kurulması için Menteşe Belediyesi tarafından ruhsat verildi.

Köylüler, Tekağaç mevkiinde 2021 yılında yapımı başlanan entegre çimento fabrikasının ruhsatının iptali için protesto gösterileri düzenledi, dava açtı.

Menteşe Belediyesinin önünde defalarca toplanan köylüler, fabrika ruhsatının iptalini istedi.

Sözde çevreci Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Çimento fabrikasına neden çıt çıkarmıyor

KULAK TIKADILAR

Köylüler, 7 bin 751 dönüm üzerindeki fabrikanın ruhsatının iptali için bir yılı aşkın süredir CHP'li Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunuyor.

Çabaları karşılıksız kalan köylüler, defalarca CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendi, ancak yanıt alamadı. Kendi belediyelerinin verdiği ruhsatı görmezden gelen CHP'lilerin iki yüzlülüğü, Akbelen'de gün yüzüne çıktı.

Milas'taki yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy Termik Santrallerinin maden sahasının genişletilmesini provokasyon malzemesi yaptı.

Sözde çevreci Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Çimento fabrikasına neden çıt çıkarmıyor

Köylülerin çağrısına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sözde çevreci anlayışla Akbelen'de boy gösterdi.

Akbelen'de kirli provokasyona soyunan Kılıçdaroğlu ve CHP'nin üst yönetimi köylülerin davetine rağmen yakın mesafedeki çimento fabrikasının olduğu bölgeye uğramadı.

Sözde çevreci Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Çimento fabrikasına neden çıt çıkarmıyor

Öte yandan CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, mart ayında güneş enerji santrali kurmak için Menteşe ilçesinin Denizova Köyü'nde, halkın tepkisine rağmen bölgede ender yetişen asırlık 80 meşe ağacını katletmişti.

Sözde çevreci Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Çimento fabrikasına neden çıt çıkarmıyor
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