Dünyada eşi benzeri yok: Bugatti Chiron Super Sport Golden Era'nın yapımı 2 yıl sürdü sadece bir adet üretildi

Süper spor otomotiv devi Bugatti, bir müşterisinin isteği üzerine tasarladığı ve inşa ettiği dünyadaki tek 'Chiron Super Sport Golden Era' modelini tanıttı.Golden Era'nın yapımı, tam 2 yıl sürdü.Sadece içinde ve dışında gördüğümüz çizimlerin tamamlanması bile 400 saati aşkın iş yükü aldı.Proje, Bugatti'ye göre bugüne kadarki en zorlu projelerden birisi oldu.Aracın yolcu tarafında Type 41 Royale ve Type 57 SC Atlantic gibi ikonların yer aldığı 26 çizim bulunurken, sürücü tarafında Bugatti'nin 1987'den bu yana geçen tarihini belgeleyen 19 çizim yer alıyor.