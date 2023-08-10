Yunanistan'ın geri ittiği 25 göçmen kurtarıldı!
Bodrum açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botta bulunan 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Öte yandan lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 13 kaçak göçmen ise yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 8 Ağustos'ta saat 06.55'te Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı gün saat 08.10'da gelen ihbar sonrası yine Bodrum açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 13 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan toplam 38 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi