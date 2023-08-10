Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye çağrı: Ülke hayrına yerel seçimlerde komşu olalım

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı ağır yenilgi Millet İttifakı'nı birbirine düşürdü. İYİ Parti ile CHP arasında büyüyen kavga, CHP liderinin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı 'gizli' protokolün ortaya çıkmasıyla daha da alevlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." demişti.CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener, "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş" itirafında da bulunup seçimlerde aldıkları yenilgiyi kabullenmişti.İYİ Parti ile CHP arasındaki kavga gündemi meşgul ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye ittifak çağrısı yaptı.CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden ayrılarak yeni parti kuran ve CHP ile Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, 24 Aralık 2020 tarihinde "evine dön" çağrısı yapmıştı.Bahçeli açıklamasında şunları söylemişti:"Sayın Akşener’in çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır."