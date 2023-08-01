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'Süper Ay' İstanbul'da ortaya çıktı: Normalden daha parlak ve büyük görüldü

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da eşsiz manzaralar oluşturdu. Süper ay Çatalca'da ayçiçek tarlaları ile birlikte görüntülendi.

Ekleme: 1.08.2023 - 10:53 Güncelleme: 1.08.2023 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
'Süper Ay' İstanbul'da ortaya çıktı: Normalden daha parlak ve büyük görüldü
İstanbul Çatalca'da ayçiçek tarlaları ile birlikte de görüntülenen bu doğa olayı, izleyenleri mest etti.

Bu yıl ağustos ayında iki süper Ay birden yaşanması bekleniyor. Bunlardan ilki salı akşamı gözlemlenecek.

Süper Ay'ın oluşum aşaması ise şu şekilde; Ay, Dünya'nın etrafında hafif eliptik bir yörüngede dönüyor. Bu nedenle Dünya'ya bazen biraz daha yakın, bazen biraz daha uzak gözüküyor. Ay, Dünya'ya en yakın konumdayken bir dolunay gerçekleştiğinde buna 'Süper Ay' adı veriliyor.

'Süper Ay' oluşumu

Dolunay, 1 Ağustos akşamı Dünya'ya normalden daha yakın, yalnızca 357 bin 530 km uzaklıkta olacak. Böylece akşam saatlerinde bir 'Süper Ay' görülecek.

Süper Ay, sıradan dolunaydan daha büyük ve daha parlak görünür. Aradaki fark çıplak gözle çok belirgin olmasa da süper ay yüzde 14 oranında daha büyük ve yüzde 30 oranında daha parlak oluyor.

Bu ağustos ayı tek bir süper Ay'la sınırlı kalmayacak. Üstelik, 30 Ağustos'ta dolunay Dünya'ya 357 bin 344 kilometrelik bir mesafeyle 1 Ağustos'takinden biraz daha yakın olacak. Bu, aynı ayda yaşanan ikinci süper Ay olması nedeniyle 'Süper Mavi Ay' adını da alacak.

'Süper Ay' İstanbul'da ortaya çıktı: Normalden daha parlak ve büyük görüldü

'Yukarı bakıp gökyüzünü keşfetmek için harika bir fırsat'

Aynı ay içinde iki süper Ay, gökyüzünü en son 2018 yılında süslemişti. İtalyan gökbilimci Gianluca Masi'ye göre bu olay 2037 yılına kadar tekrarlanmayacak.

Bu yılın ilk süper Ay'ı temmuz ayında görülmüştü. Dördüncüsü ve sonuncusuysa eylül ayında meydana gelecek. İçlerinde Dünya'ya en yakını, 30 Ağustos'taki süper Ay olacak.

NASA'dan emekli astrofizikçi Fred Espenak, 'Sıcak yaz gecelerinde gün batımından birkaç dakika sonrası, gökyüzünün doğusunda dolunayın yükselişini izlemek için ideal zaman. Süper Ay bize yukarı bakıp gökyüzünü keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor.' şeklinde konuşuyor.

Espenak, gökyüzünün açık olması koşuluyla, dürbün ya da teleskopların bu deneyimi zenginleştirebileceğini söylüyor.

'Süper Ay' İstanbul'da ortaya çıktı: Normalden daha parlak ve büyük görüldü

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