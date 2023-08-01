  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,57 - 29,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muğla'da 12 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polisin durdurduğu kamyonette, kasadaki yataklar arasına gizlenmiş 12 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Ekleme: 1.08.2023 - 15:39 Güncelleme: 1.08.2023 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da 12 kaçak göçmen yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Marmaris'te, kamyonetle göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine, dün gece harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde, bir kamyoneti durdurup arama yaptı. Aramada, kamyonetin kasasında brandayla kapatılan yatakların arasına gizlenen Suriye ve Filistin uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Şüpheliler H.P., C.C. ve G.G. ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde bir tutuklama
Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci bugün başlıyor
Türkiye’nin en uzun demiryolu tünelinde ışık göründü: Gaziantep-Adana 1,5 saate düşecek
CHP'de İstanbul ve Ankara krizi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kaçmanın peşinde
FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: 11 belediye mutlaka el değiştirmeli!
Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti
Yunan gazeteciden büyük Türkiye itirafı! Yunanistan'ın en büyük hatasına dikkat çekti
Bakanlar, Sincan'da üniversite adaylarına tercih desteği verdi
Türkiye'nin balistik füzesi Tayfun Yunanistan'ı panikletti! Planı masaya yatırdılar
Muhalefette yerel seçim çatlağı büyüyor... Eski dostlar düşman oldu
İyi Partili isimden dikkat çeken itiraf: İçim el vermeyerek Kılıçdaroğlu'na oy verdim
CHP'li Ali Mahir Başarır, partisinin tabanını anlattı: Küsse de oyunu verir
İzmirli işçilerin grevinin ikinci gününde cadde ve duraklar doldu taştı
İYİ Partili Erhan Usta CHP'ye ittifak kapısını kapattı: 2019'da da bizim sayemizde kazandınız
BDDK'dan kredi kartıyla yurt dışında taksitli harcamalara sınırlama
İletişim Başkanlığı Esenyurt'taki tekel bayiisi cinayetinde çarpıtılan haberleri yalanlandı
Kılıçdaroğlu destekçisi delege seçimlerinde oy çaldı
Can Ataklı’dan çirkin sözler! AK Parti seçmenini hedef aldı… Sözlerine tepki yağdı: Çevre duyarlılığı…
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Akbelen'de yaşadıklarınızdan sonra hangi cesaretle o koltuğa oturabiliyorsunuz?
Sıcaklığa aldanmayın bugün yağmur yağacak! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

Sıcaklığa aldanmayın bugün yağmur yağacak! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

Esenyurt'taki tekel bayisi baskınının altından hilti çıktı! 35 bin TL için başlayan husumet...

Esenyurt'taki tekel bayisi baskınının altından hilti çıktı! 35 bin TL için başlayan husumet...

Twitter genel merkezinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı

Twitter genel merkezinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı

Vegan fenomen Zhanna Samsonova egzotik meyve diyeti sonucu açlıktan öldü

Vegan fenomen Zhanna Samsonova egzotik meyve diyeti sonucu açlıktan öldü

Erzurum'da doğadan topladığı malzemelerle yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Erzurum'da doğadan topladığı malzemelerle yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi