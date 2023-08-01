Malatya’da deprem sonrası ilk köy evleri teslim edildi

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım ve ağır hasar gören Malatya'da kırsal mahallelerde vatandaşlar evsiz kalmıştı. Yeşilyurt ilçesini kırsal Kuyulu Mahallesinde depremzede vatandaşlar için yaptırılan 49 adet köy evinin inşaatı tamamlandı.Köy evleri mağdur hak sahibi vatandaşlara teslim edilmeye başlandı. Toplam 103 bin konutun yapılacağı Malatya'da yaklaşık 20 bin köy evi inşa edilecek.120 metrekare büyüklüğündeki köy evleri içinde ev eşyaları ile birlikte teslim ediliyor.