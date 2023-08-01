İzmir'de bir kez daha orman yangını başladı

Bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınına 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer müdahale ediyor.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor.Haziran ayından bu yana yurdun dört bir yanından alevler yükseldi.Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahalelerde bulundu.Çalışmalar sonuç vererek yangın kontrol altına alındı.Bir yangın haberi de bugün İzmir'den geldi. Menemen ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 112'den gelen ihbar üzerine bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.