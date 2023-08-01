  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,57 - 29,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'de bir kez daha orman yangını başladı

Bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınına 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer müdahale ediyor.

Ekleme: 1.08.2023 - 13:13 Güncelleme: 1.08.2023 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de bir kez daha orman yangını başladı
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor.

Haziran ayından bu yana yurdun dört bir yanından alevler yükseldi.

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahalelerde bulundu.

Çalışmalar sonuç vererek yangın kontrol altına alındı.

Menemen'de yangın
Bir yangın haberi de bugün İzmir'den geldi. Menemen ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 112'den gelen ihbar üzerine bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde bir tutuklama
Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci bugün başlıyor
Türkiye’nin en uzun demiryolu tünelinde ışık göründü: Gaziantep-Adana 1,5 saate düşecek
CHP'de İstanbul ve Ankara krizi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kaçmanın peşinde
FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: 11 belediye mutlaka el değiştirmeli!
Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti
Yunan gazeteciden büyük Türkiye itirafı! Yunanistan'ın en büyük hatasına dikkat çekti
Bakanlar, Sincan'da üniversite adaylarına tercih desteği verdi
Türkiye'nin balistik füzesi Tayfun Yunanistan'ı panikletti! Planı masaya yatırdılar
Muhalefette yerel seçim çatlağı büyüyor... Eski dostlar düşman oldu
İyi Partili isimden dikkat çeken itiraf: İçim el vermeyerek Kılıçdaroğlu'na oy verdim
CHP'li Ali Mahir Başarır, partisinin tabanını anlattı: Küsse de oyunu verir
İzmirli işçilerin grevinin ikinci gününde cadde ve duraklar doldu taştı
İYİ Partili Erhan Usta CHP'ye ittifak kapısını kapattı: 2019'da da bizim sayemizde kazandınız
BDDK'dan kredi kartıyla yurt dışında taksitli harcamalara sınırlama
İletişim Başkanlığı Esenyurt'taki tekel bayiisi cinayetinde çarpıtılan haberleri yalanlandı
Kılıçdaroğlu destekçisi delege seçimlerinde oy çaldı
Can Ataklı’dan çirkin sözler! AK Parti seçmenini hedef aldı… Sözlerine tepki yağdı: Çevre duyarlılığı…
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Akbelen'de yaşadıklarınızdan sonra hangi cesaretle o koltuğa oturabiliyorsunuz?
Sıcaklığa aldanmayın bugün yağmur yağacak! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

Sıcaklığa aldanmayın bugün yağmur yağacak! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

Esenyurt'taki tekel bayisi baskınının altından hilti çıktı! 35 bin TL için başlayan husumet...

Esenyurt'taki tekel bayisi baskınının altından hilti çıktı! 35 bin TL için başlayan husumet...

Twitter genel merkezinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı

Twitter genel merkezinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı

Vegan fenomen Zhanna Samsonova egzotik meyve diyeti sonucu açlıktan öldü

Vegan fenomen Zhanna Samsonova egzotik meyve diyeti sonucu açlıktan öldü

Erzurum'da doğadan topladığı malzemelerle yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Erzurum'da doğadan topladığı malzemelerle yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi