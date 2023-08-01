İyi Partili isimden dikkat çeken itiraf: İçim el vermeyerek Kılıçdaroğlu'na oy verdim

CHP'ye yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş'ın hezimetle ilgili "İYİ Parti kaybet ve kaybettir stratejisine mi girdi. Kemal Bey'e oy istediniz mi" sözleri karşısında sinirlenen Hatipoğlu "İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim" ifadelerini kullandı.Yayına katılan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.Yarkadaş'ın yönelttiği "Önümüzdeki günlerde partiden ihraç edileceğiniz yönünde Ankara kulislerinde bir iddia var, ihraç edilirseniz AK Parti'ye mi MHP'ye mi geçersiniz bağımsız olarak mı siyasete devam edeceksiniz?" soruyu Hatipoğlu "Kendi partimden ihraç edileceğimi düşünmüyorum. Böyle durum olursa bakacağız. Kendi genel başkanımla, Kürşad Bey ile de görüştüm." diyerek yanıtladı.Yarkadaş'ın "Kemal Bey için oy istediniz mi, Kemal Beye oy verdiniz mi?" sorusuna "Kemal Bey, Eskişehir'e geldiğinde havalimanında karşıladım. Benim seçimlerle ilgili başka bir programım olduğu için oraya katıldım. Kendisiyle ayaküstü de konuştuk.Mitinge katılamadım. İYİ Parti'nin içindeki eğilimleri şöyle: Milletvekillerinin düşüncesi CHP ile yola devam etmemek. Bütün il ve ilçelerde kendi adaylarımızda seçime girmek şeklinde bir eğilim var. Bu ekseriyet böyle. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e dedik. İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim." cevabını verdi.