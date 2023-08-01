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Beyaz Gazete
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İyi Partili isimden dikkat çeken itiraf: İçim el vermeyerek Kılıçdaroğlu'na oy verdim

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından CHP'de ve altılı masada krizler devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, telefonla katıldığı bir canlı yayın programında 7'li koalisyonun hezimetiyle sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili "İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim" dedi.

İyi Partili isimden dikkat çeken itiraf: İçim el vermeyerek Kılıçdaroğlu'na oy verdim
Ekleme: 1.08.2023 - 09:44 Güncelleme: 1.08.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
İyi Partili isimden dikkat çeken itiraf: İçim el vermeyerek Kılıçdaroğlu'na oy verdim
CHP'ye yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş'ın hezimetle ilgili "İYİ Parti kaybet ve kaybettir stratejisine mi girdi. Kemal Bey'e oy istediniz mi" sözleri karşısında sinirlenen Hatipoğlu "İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim" ifadelerini kullandı.

Yayına katılan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

" İHRAÇ EDİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yarkadaş'ın yönelttiği "Önümüzdeki günlerde partiden ihraç edileceğiniz yönünde Ankara kulislerinde bir iddia var, ihraç edilirseniz AK Parti'ye mi MHP'ye mi geçersiniz bağımsız olarak mı siyasete devam edeceksiniz?" soruyu Hatipoğlu "Kendi partimden ihraç edileceğimi düşünmüyorum. Böyle durum olursa bakacağız. Kendi genel başkanımla, Kürşad Bey ile de görüştüm." diyerek yanıtladı.

"İÇİM EL VERMEYE VERMEYE KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİM"

Yarkadaş'ın "Kemal Bey için oy istediniz mi, Kemal Beye oy verdiniz mi?" sorusuna "Kemal Bey, Eskişehir'e geldiğinde havalimanında karşıladım. Benim seçimlerle ilgili başka bir programım olduğu için oraya katıldım. Kendisiyle ayaküstü de konuştuk.

Mitinge katılamadım. İYİ Parti'nin içindeki eğilimleri şöyle: Milletvekillerinin düşüncesi CHP ile yola devam etmemek. Bütün il ve ilçelerde kendi adaylarımızda seçime girmek şeklinde bir eğilim var. Bu ekseriyet böyle. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e dedik. İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim." cevabını verdi.
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