  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,70 - 29,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

BDDK'dan kredi kartıyla yurt dışında taksitli harcamalara sınırlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalara taksit yapılmayacağını açıkladı.

BDDK'dan kredi kartıyla yurt dışında taksitli harcamalara sınırlama
Ekleme: 1.08.2023 - 01:23 Güncelleme: 1.08.2023 - 01:30 / Editör: Ozge Selin
BDDK'dan kredi kartıyla yurt dışında taksitli harcamalara sınırlama
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı. Alınan karara göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalara taksit yapılmayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarı destekleyici adımlar attı.


BDDK'den yapılan açıklamaya göre, Kurul'un bugünkü toplantısında, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliği'nin 26. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verildi.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BDDK'dan kredi kartıyla yurt dışında taksitli harcamalara sınırlama

Taşıt harcamalarının risk ağırlıklarında değişiklik

Kurul'un yine bugünkü toplantısında, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplamasında; ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil), bireysel kredi kartlarının (kredi kartı harcamaları ve nakit çekimleri dahil), tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemlerinin risk ağırlıklarının Standart Yaklaşımın kullanılması durumunda yüzde 150 olarak uygulanmasına, İçsel Derecelendirmeye Dayalı (İDD) Yaklaşımların kullanılması durumunda Standart Yaklaşım kullanılması durumunda söz konusu alacaklara uygulanacak risk ağırlıkları ile yüzde 150 risk ağırlığının karşılaştırılması sonucu hesaplanacak artış oranlarının; İDD Yaklaşımları uyarınca hesaplanan risk ağırlıklarına uygulanarak arttırılması şeklinde uygulanması kararı alındı.


Bu krediler için kredi riskine esas tutar hesaplamasında kredi riski azaltım tekniklerinin kullanılmamasına, bahse konu yüksek risk ağırlıklarının bu kararın alındığı tarihten sonra kullandırılan yeni krediler için uygulanmasına, 1 Temmuz 2021 tarihli ve 9645 sayılı Kurul Kararı ile 21 Ekim 2022 tarih ve 10388 sayılı Kurul kararının bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredileri için belirlenen risk ağırlıkları açısından mülga olmasına, bu karar kapsamındaki yüksek risk ağırlıklarının 23 Şubat 2023 tarih ve 10524 sayılı Kurul Kararında bahsi geçen Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik gerçek kişilere kullandırılan krediler bakımından 1 Ocak 2024'e kadar uygulanmamasına karar verildi.
İYİ Partili Erhan Usta CHP'ye ittifak kapısını kapattı: 2019'da da bizim sayemizde kazandınız
BDDK'dan kredi kartıyla yurt dışında taksitli harcamalara sınırlama
SGK duyurdu: Süre 3 Ağustos'a uzatıldı
İletişim Başkanlığı Esenyurt'taki tekel bayiisi cinayetinde çarpıtılan haberleri yalanlandı
Kılıçdaroğlu destekçisi delege seçimlerinde oy çaldı
Can Ataklı’dan çirkin sözler! AK Parti seçmenini hedef aldı… Sözlerine tepki yağdı: Çevre duyarlılığı…
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Akbelen'de yaşadıklarınızdan sonra hangi cesaretle o koltuğa oturabiliyorsunuz?
CHP fonu kesti, HALK TV geri vites yaptı: Bu İYİ Parti'nin hatasıydı...
Danimarka ateşle oynuyor! Bir günde 7 ayrı provokasyon: Ülke basını bir detaya dikkat çekti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır
İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 zam geldi
CHP’li belediye sessiz kaldı! Beylikdüzü'nde ürperten görüntüler...
Mehmet Özhaseki, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta inşa edilen kalıcı konutları paylaştı
Enerjide rota 'Tam Bağımsızlık'! Bakan Bayraktar: Avrupa'da 5. sıradayız
Esenyurt'taki tekel bayinde öldürülen gencin babası konuştu: 'Kan parası' ve 'sosyal medya paylaşımı' iddialarına cevap
Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…
Turizm gelirlerinde büyük artış! Şimdiden 22 milyar dolara dayandı
Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çıkışı! İmamoğlu’na üstü kapalı gönderme: CHP'de Özgür Özel krizi
Tek haneli enflasyon için yeni plan: Bakanlıklar harekete geçti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! Ekrem İmamoğlu’na karşı planını hazırladı: Ona bırakmayacağım!
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sıcaklık 4-7 derece artacak... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sıcaklık 4-7 derece artacak... Bugün hava nasıl olacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Ödeme yapmayan hakkını kaybedecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Ödeme yapmayan hakkını kaybedecek

Twitter'dan (X) para kazanmak için gerekli şartlar belli oldu

Twitter'dan (X) para kazanmak için gerekli şartlar belli oldu

20 gezegeni yutacak büyüklükte: Türk öğretmen kaydetti daha önce böylesi hiç görülmedi

20 gezegeni yutacak büyüklükte: Türk öğretmen kaydetti daha önce böylesi hiç görülmedi

Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş

Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi