İstanbul'da fırıncılar kafalarına göre zam yaptı! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama...

Fırıncılar, resmi bir dayanağı olmadan ekmeğe zam getirmeye kalktı.İstanbul'da 240 gram ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının da 6 TL'den 8 TL'ye çıkarılması konuşuluyor.Simit ve poğaçanın 10, açmanın ise 12 TL'ye satılacağı haberleri herhangi bir resmiyete dayanmıyor.İstanbul Valiliği çıkan haberlerle ilgili bir açıklamada bulundu.Kentte ekmek fiyatları ile ilgili bir düzenleme yapılmadığına dair bir basın açıklaması yayınlandı.Ekmeğin halen 5 TL'ye satıldığının vurgulandığı açıklama şöyle devam etti;İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yeralmıştır.İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.