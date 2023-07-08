  • USD: 26,04 - 26,09
  • EURO: 28,34 - 28,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da fırıncılar kafalarına göre zam yaptı! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama...

Megakentte ekmeğin 6 TL'den 8 TL'ye çıkarılması haberleri sonrası basın açıklaması yayınlayan valilik, fiyatlarda bir düzenlemeye gidilmediğini ve halen 5 TL'den satıldığını aktardı.

İstanbul'da fırıncılar kafalarına göre zam yaptı! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama...
Ekleme: 8.07.2023 - 13:15 Güncelleme: 8.07.2023 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da fırıncılar kafalarına göre zam yaptı! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama...
Fırıncılar, resmi bir dayanağı olmadan ekmeğe zam getirmeye kalktı.

İstanbul'da 240 gram ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının da 6 TL'den 8 TL'ye çıkarılması konuşuluyor.

Simit ve poğaçanın 10, açmanın ise 12 TL'ye satılacağı haberleri herhangi bir resmiyete dayanmıyor.

Valilikten açıklama
İstanbul Valiliği çıkan haberlerle ilgili bir açıklamada bulundu.

Kentte ekmek fiyatları ile ilgili bir düzenleme yapılmadığına dair bir basın açıklaması yayınlandı.

'Ekmek fiyatlarında düzenleme yapılmadı, halen 5 TL'den satılmakta'
Ekmeğin halen 5 TL'ye satıldığının vurgulandığı açıklama şöyle devam etti;

İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yeralmıştır.

İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İstanbul'da fırıncılar kafalarına göre zam yaptı! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama...
Tüm dünyanın aklında tek bir soru var! İsveç NATO'ya üye olabilecek mi? Başkan Erdoğan'ın sözleri gündemde...
İstanbul'da fırıncılar kafalarına göre zam yaptı! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama...
Rozeti taktı, İP'i bombardımana tuttu: İllegal kişiler, maddiyata dayalı listeler!
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP yönetimine salvolar: Parti kuruluş ilkelerinden uzaklaştı
Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan parti üyelerine mektup
İsveç ateşle oynuyor! Kritik zirve öncesi Bir Kur'an-ı Kerim yakma talebi daha: Küstah sözler...
Başkan Erdoğan'ın sözleri tüm dünyada yankılandı: Tek bir noktaya dikkat çektiler!
Yaşlı ve engelli aylıklarına zam! Bakan Göktaş duyurdu
Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: Terörist Zafer Akgün etkisiz hale getirildi
Yerel seçime güçlü ve dinamik kadro
Depremzedeye yeni destekte detaylar belli oldu! 500 bin TL hibe kredi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yaptı: Adil bir barışın kaybedeni olmaz
Emeklilere yüzde 25 zam: Yüzde 17,55'lik oran ek teklifle yükseltildi
CHP'de tepki çeken 'değişim': İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in getirileceği iddiası partilileri çıldırttı
En düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye yükseltecek madde kabul edildi
BIST 100 endeksinde yeni zirve: Borsa İstanbul kapanış rekoru kırdı
CHP Grup Başkanvekili Köksal'dan İmamoğlu'na salvo: Değişim diyenler neden o zaman konuşmadı
Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi güven tazeledi: Yabancı yatırımcı akını başlıyor
Başkan Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyelik sürecine ilişkin açıklama: Teröriste kucak açana onay veremeyiz
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli yağış etkili olacak!

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli yağış etkili olacak!

Threads 70 milyon kullanıcıya ulaştı: Beklentilerimizin çok ötesinde

Threads 70 milyon kullanıcıya ulaştı: Beklentilerimizin çok ötesinde

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

TOGG T10X ile elektrikli SUV segmentinde pazar lideri oldu

TOGG T10X ile elektrikli SUV segmentinde pazar lideri oldu

Sivrisinek ısırığı öldürür mü? Prof. Dr. Erdal Polat 'Asya Kaplanı' uyarısı

Sivrisinek ısırığı öldürür mü? Prof. Dr. Erdal Polat 'Asya Kaplanı' uyarısı