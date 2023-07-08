CHP'de sular durulmuyor! Görevden alınan ilçe başkanının iddiası oldukça vahim

Seçimlerin ardından 'değişim' tartışmalarının yaşandığı CHP'de 'gizli toplantı' krizi patlak verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 ilçe başkanıyla Emirgan'da bir araya geldi.Görüşmeyi öğrenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise küplere binerek söz konusu ilçe başkanlarını toplantıya çağırdı.Kaftancıoğlu ile görüşmeyi reddeden CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün görevden alınarak diğer ilçe başkanlarına gözdağı verildi.CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV yazarı Seyhan Avşar, bugünkü köşe yazısında ana muhalefet partisinde büyük krize neden olan bu gelişmeyi kaleme aldı.Kaftancıoğlu'na yakın bir ismin Aydın Düzgün hakkındaki açıklamalarına yer veren Seyhan Avşar, Düzgün'ün iddiasının ise oldukça vahim olduğunu ifade etti.Seyhan Avşar'ın köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:'Değişim için kollarını sıvayan Ekrem İmamoğlu 15 Haziran'da ilçe başkanlarıyla Emirgan'da bir araya gelmiş. Kaftancıoğlu'nun bilgisi dışında yapılan bu toplantıya 18 ilçe başkanı katılmış. Partililerin iddiasına göre buluşma talebi ilçe başkanlarından gelmiş. Bu görüşmeye katılan ilçe başkanlarıyla konuştum. Başkanlar görüşmenin ana konusunun değişim olmadığını belirterek, 'İlçemizin sorunlarını anlattık' diyorlar.İlçe örgütünün sorunlarını neden Kaftancıoğlu yerine İmamoğlu ile paylaştıkları ise yoruma oldukça açık bir konu. Ancak kendisine haber verilmeden yapılan bu görüşmenin Kaftancıoğlu'nu oldukça rahatsız ettiği belirtiliyor. Bu görüşmeden iki gün sonra Kaftancıoğlu da ilçe başkanlarını Kadıköy'de bir araya topluyor.Ancak bu görüşmeye CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün katılmıyor. İmamoğlu'nun toplantısına katılıp Kaftancıoğlu'nun toplantısına katılmayan Düzgün, bu toplantıdan günler sonra ilçe başkanlığı görevinden alınıyor.Kaftancıoğlu'na yakın bir isim, 'Düzgün hakkında 3 yıldır devam eden şikayetler vardı. İki ilçe başkan yardımcısının şikayeti var. Toplantı yapıldı ve görevden alınmasına karar verildi' diyor. Düzgün'ün başarısız bir ilçe başkanı olduğunu da sözlerine ekliyor.Düzgün'ün iddiası ise oldukça vahim. Düzgün, 'Delege seçimlerine önümüzdeki hafta başlayacağız. İki il başkan yardımcımız benim hakkımda şikayette bulunmuş. Ancak ilçe başkanlığı görevinden alınmam için 26 oy verilmesi lazım. 23 kişi benim görevden alınmam için imza atmış. Çoğunluk sağlanamamış. Çoğunluk sağlanmamasına rağmen beni görevden aldıklarını söyleyerek yeni bir görevlendirme yaptılar. Beni sopalayarak diğer ilçe başkanlarını dizayn etmek istiyorlar' diye konuşuyor.Bir ilçe başkanı Kaftancıoğlu'nun yanında durmadığı için görevinden alındığını öne sürüyor. Kaftancıoğlu cephesinde ise o ilçe başkanı başarısızlıkla suçlanırken hakkında 3 yıldır şikayetler olduğu aktarılıyor. Hangi tarafın haklı olduğuna siz değerli okurlarımız karar verecek elbette. Ancak hakkında 3 yıldır şikayet olan bir ilçe başkanının bu süreçte görevden alınması zamanlama stratejisi açısından bir kaza olarak değerlendirilemez.Öyle görünüyor ki Kurultay'a giden süreçte kan gövdeyi götürecek...'Öte yandan, CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yerine Gürsel Tekin'in getirileceği öne sürüldü. Gazeteci Hasan Basri Akdemir, Gürsel Tekin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.Akdemir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Gürsel Tekin ile konuştum. İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili kendisine ulaşmış bir tebliğin olmadığını ancak böyle bir ihtimalin olduğunu söyledi. Sn. Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, İstanbul üzerine konuştuklarını da ekledi. Benim anladığım kadarıyla Gürsel Bey'in beklentisi var.' ifadelerini kullandı.