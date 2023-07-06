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Tefecilere ‘Yosun’ operasyonu: 190 mağdurdan 25 milyon lira vurgun

Ankara polisi, 190 mağdurdan yaklaşık 25 milyon Türk lirası haksız kazanç elde eden tefecilere yönelik eş zamanlı ‘Yosun’ operasyonu düzenledi. 17 kişilik tefeci grubun yüksek faiz ile para vererek mağdur ettikleri kişilerin mal varlığına göre FİNDEKS durumunu öğrendikleri ortaya çıktı.

Ekleme: 6.07.2023 - 11:24 Güncelleme: 6.07.2023 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Tefecilere ‘Yosun’ operasyonu: 190 mağdurdan 25 milyon lira vurgun
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; yüksek faiz ile para vererek karşılığında senet alan ve parayı tahsil edemedikleri zaman mağdurları tehdit ederek aldıkları bu senetler hakkında icra takibi başlatan ve tefecilik suçu işleyen şebeke belirledi. Mali polis, 17 şüpheliye yönelik olarak eş zamanlı gerçekleştirdiği 'Yosun' operasyonu gerçekleştirdi.

MAĞDURLARIN MAL VARLIKLARINA ÇÖKTÜLER

Tefecilik suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin, resmiyette iş yapıyor görünümü vermek için otomotiv ve emlak sektöründe faaliyetlerinin bulundukları görünümü verdikleri belirlendi. Mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, bölge arazisinin değerli olması sebebiyle aldıkları çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri tespit edildi.

FİNDEKSLERİNE BAKTILAR

Mağdurlardan yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları parayı tahsil etmek için işyerlerine ve ikametlerine giderek mağdurları baskı altına aldıkları ortaya çıktı. Bölge halkının para ihtiyacı olduğunda, "kredi başvuru merkezi" haline dönüştükleri ve bankalardan önce bu gruba başvurdukları belirlendi. 3 Grup halinde hareket eden şüphelilerin kendilerine faizli para talebi geldiğinde mağdurun ödeme açısından güvenilir olup olmadığını birbirlerine sordukları ve mağdurların mal varlığına göre FİNDEKS durumunu öğrendikleri tespit edildi. Şüpheliler bu yolla 190 mağdurdan yaklaşık 25 milyon Türk lirası haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Mali polis, şüpheli ait 17 ikamet ve 4 iş yerinde yapılan aramada; 5 ruhsatsız tabanca, 288 fişek, 58 senet, 7 adet para alışverişlerinin tutulduğu doküman ele geçirildi.
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