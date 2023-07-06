Memura rekor zam! İşte 8077 TL seyyanen artışla yeni memur maaşları: Kim ne kadar alacak?

5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin beklediği zam oranı açıklandı. Memur zammı ne kadar oldu? Memur maaşları ne kadar artacak? Memura yüzde 17.55 enflasyon farkıyla birlikte 8 bin 77 TL zam yapıldı. En düşük memur maaşı yüzde 86 ile 6 aylık enflasyonun 4.5 katı arttı. Bu yıl yapılan zam yüzde 142'ye ulaştı.Yeni zamlarla birlikte kamuda çalışan uzman memur 22 bin 938 lira, uzman öğretmen 29 bin 538 lira, 4/1 öğretmen 26 bin 654 lira, polis memuru 29 bin 525 lira, profesör 48 bin 124 lira, hizmetli de 20 bin 376 lira alacak. Memur emeklileri yüzde 17.55, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 19.77 oranında yükselecek.Meclis'e sunulan yasa teklifinde yer alan seyyanen zam oranı gösterge ile belirlendi. Yeni maaş katsayısı üzerinden yapılan hesaplamayla bütün memurlara Temmuz itibariyle aylık 8 bin 138 lira ilave ödeme yapılacak.Bu ödemeden 62 lira tutasındaki damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi olmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı kumu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlara ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların 6. dönem toplu sözleşme ile belirlendiği anımsatılarak, şu değerlendirmeye yer verildi;'Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 oranında artış öngörülmüştü.Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 11.55 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2023 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17.55 oranında artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19.77 oranında artış sağlandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseleceği açıklanmıştı. Aile yardımı alan memur dikkate alınarak en düşük memur maaşı yüzde 86 zamla 10 bin 169 lira artmış oldu.Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 077 lira artış yapılmasına ilişkin yasa teklifinin görüşmelerine Meclis'te başlanacak.Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11bin 848 liradan 22 bin 017 liraya yükselecek olup en düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya çıktı.'Temmuz dönemi itibariyle kamu çalışanlarının aile yardımı dâhil net maaşları şöyle oldu:Üniversite mezunu (4/1) şube müdürünün 20 bin 724 lira olan maaşı 32 bin 451 liraya, üniversite mezunu memurun (9/1) 12 bin 632 lira olan maaşı 22 bin 938 liraya çıktı. Uzman öğretmenin (1/4) 18 bin 246 lira olan maaşı 29 bin 538 liraya yükseldi.Öğretmenin (1/4) 15 bin 793 lira olan maaşı 26 bin 654 liraya, başkomiserin (3/1) 20 bin 873 lira olan maaşı 32 bin 626 liraya, polis memurunun (8/1) 18 bin 235 lira olan maaşı 29 bin 525 liraya, uzman doktorun (1/4) 39 bin 872 lira olan maaşı 54 bin 959 liraya, üniversite mezunu hemşirenin (5/1) maaşı 15 bin 611 liradan 26 bin 440 liraya, mühendisin (1/4) 21 bin 295 liradan 33 bin 122 liraya, lise mezunu teknisyenin (11/1) 13 bin 142 lira olan maaşı 23 bin 538 liraya yükseldi.Yeni zamla beraber 34 bin 57 lira olan profesör (1/4) maaşı 48 bin 124 liraya yükseldi. Araştırma görevlisinin (7/1) 20 bin 139 liradan 31 bin 763 liraya, vaizin (1/4) 16 bin 615 liradan 27 bin 620 liraya avukatın (1/4) 19 bin 968 liradan 31 bin 562 liraya yükseldi.Kamu çalışanlarının maaş hesaplamasında aile ve çocuk yardımı dâhil edilmekle birlikte, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor.Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmış bulunuyor.Kamuda çalışan hizmetlinin (15/1) maaşı 10 bin 464 liradan 20 bin 376 liraya, teknisyenin (9/1) maaşı 10 bin 142 lira artışla 11 bin 773 liradan 21 bin 915 liraya çıktı.Genel müdür maaşı 45 bin 548 liradan 61 bin 618 liraya, daire başkanlarının da 33 bin 511 liradan 47 bin 468 liraya çıktı.Mevcut yasa teklifine göre ilave ödemeden memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklileri 6 aylık enflasyon farkı, temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak.Haziran ayında 7 bin 901 lira olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9 bin 288 lira olacak. Yeni zamla birlikte 25 yıl hizmeti olan bir öğretmen, polis 13 bin 910 lira alacak.Ek ödemelerle beraber emekli müsteşar 33 bin 771 lira, genel müdür 29 bin 889 lira, lisans mezunu 1/4 şube müdürü 11 bin 729 lira, 4-1 lisans mezunu memur 9 bin 183 lira, emekli öğretmen 13 bin 910 lira, kaymakam 19 bin 693 lira, başkomiser 13 bin 910 lira, polis memuru, komiser 13 bin 910 lira, hemşire 13 bin 910 lira, teknisyen 9 bin 999 lira, pratisyen hekim 20 bin 557 lira, profesör 24 bin 147 lira, avukat 13 bin 919 lira, imam-hatip 13 bin 910 lira alacak.SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7 bin 500 liranın altında olanlar temmuz ayından sonra 7500 lira almaya devam edecek.En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yeni tablo şöyle:Yüzde 19.77'lik zamla beraber SSK (2008 öncesi) sigortalıların 6 bin 93 lira olan kök aylığı 7 bin 298 lira, SSK (2008 sonrası) emeklilerin 2 bin 199 lira kök aylığı 2 bin 634 liraya SSK tarım (2008 sonrası) kök aylığı bin 650 liradan bin 976 liraya çıktı.En düşük emekli aylığı olan 7500 lirayı Haziran-Aralık dönemi için de almaya devam edecekler. Bağ-Kur (esnaf 2008 sonrası) 2 bin 343 lira olan kök aylık 2 bin 806 liraya, Bağ-Kur (Tarım 2008 sonrası) 1852 liradan 2 bin 218 liraya yükselirken, 7500 lira almaya devam edecekler. Bu tutarlara ek ödemeler de dâhil bulunuyor.En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 lira olan, 2022 Ocak'ta 2 bin 500 lira, temmuz ayında da 3500 liraya çıkarıldı.En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya bu yıl için de 7500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli aylıkları kök aylık üzerinden artırıldıktan sonra yasayla belirlenen sınırın altında kalırsa alt sınıra tamamlanıyor.Yılsonuna kadar en düşük aylık 7500 lira olmaya devam edecek.