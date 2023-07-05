Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu koruma altına alındı

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde yaşayan 15 yaşında bir kız çocuğu, sosyal medyada küçük yaşta zorla evlendirildiğine dair paylaşımda bulundu.Paylaşım kısa sürede etkileşim aldı ve binlerce ihbar yapıldı.İhbarlar üzerine önce Niğde Valiliği harekete geçti.Valilik tarafından “Güvenlik güçlerimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir.” açıklaması yapıldı.Çok geçmeden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, o kız çocuğunun koruma altına alındığını duyurdu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir.