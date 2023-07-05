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Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Ekleme: 5.07.2023 - 12:54 Güncelleme: 5.07.2023 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.
HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.
Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan da yaklaşık 2 yıldır HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Oğlu Ersine seslenen Anne Koçhan. "Yavrum, gelin teslim olun.Bu bayramımız bize kara geçti. Beni görüyorsan duyuyorsan dön oğlum yorulduk artık. Gelin teslim olun yolunuz yol değil. Baban yaşlı ben yaşlı artık hasretine dayanamıyoruz. HDP'den ve PKK'dan biz çocuklarımızı istiyoruz. Yılının başı HDP'dir. Kaç yıldır çocuklarımızdan haberimiz yok. Kendi çocukları okuyor, geziyor bizim çocuklarımızı ise dağa kaçırdılar. Gelin oğlum onlara kanmayın onların yılanın başıdır. Onlar Amerikan'ın askerleridir. Gelin devletimize teslim olun." diye konuştu.

Baba Alaattin Koçhan ise HDP oğlunu Bursa'dan kandırarak Diyarbakır'a götürdü. Orada PKK'ya üye yaptığını belirtti.

Boş bir davanın peşine düştüklarını aktaran Baba Koçhan, şunları söyledi, "Devlet onlara aman vermiyor. Bizim çocuklarımızı götürüp dağda bayırda taşların altında süründürüyorlar. HDP ve PKK bizim çocuklarımızı göndersin. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Kendi çocukları üniversitelerde okuyup daha iyi yerlerde yaşıyor. Bizimde bu zulmü çekmeye hakkı yoktur. Ersin oğlum sesimi duyuyorsan çık gel dayanacak gücümüz kalmadı."
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