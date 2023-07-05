İstanbul Valisi'nden 'nargile yasağı' açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul’da; plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" açıklamasında bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, 'İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır' dedi.Vali Gül, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Gül, 'İstanbul'da; plajlar, sahiller,ormanlar,mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir' bilgisine yer verdi.