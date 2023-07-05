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İstanbul Valiliği nargile servisini yasakladı

İstanbul Valiliği, yeni bir karar alınıncaya kadar kafelerde nargile servisinin yasaklandığını duyurdu.

Ekleme: 5.07.2023 - 12:43 Güncelleme: 5.07.2023 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valiliği nargile servisini yasakladı
Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında nargile kafelerin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu.

İstanbul Valiliği, nargile kafe ve salonlarıyla ilgili yeni bir açıklama yaparak önemli bir karar aldı.

Nargile sevenleri üzecek karar
Valilik, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar nargile servisinin kafelerde yasaklandığını duyurdu.

Ayrıca kafelerin yanı sıra konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisinin yapılmamasına da karar verildi.

'Yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek'
İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 'Nargile Salonu ve Nargile Kafelerin faaliyetleri 16.03.2020 tarihli 5361 sayılı Bakanlık emri gereğince geçici süreliğine durdurulmuştu. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi'nin 29.06.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile de nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edildiği ve konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisinin yapılmamasına karar verilmiştir.' denildi.

Vali Gül de duyurdu
Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, 'İstanbul'da; plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir.' ifadelerini kullandı.
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