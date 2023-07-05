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Hatay'da enkazlar kaldırılırken bir evde yangın çıktı

Depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yıkılan ve geriye enkazları kalan bir evde çıkan yangına ekipler müdahale etti.

Ekleme: 5.07.2023 - 12:45 Güncelleme: 5.07.2023 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da enkazlar kaldırılırken bir evde yangın çıktı
Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkım yaşandı.

Yaşanan yıkımların ardından binlerce ev kullanılamaz hale gelirken 50 binden fazla vatandaş ise hayatını kaybetti.

Devlet millet el ele yürütülen çalışmaların ardından kısa sürede afet bölgesinin yaraları sarılmaya çalışılırken kentleri ayağa kaldırmak için çalışmalar yapılıyor.

Bunların başında da enkazların kaldırılması geliyor.

Enkaz evde yangın
Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerde en büyük yıkıma uğrayan kentlerin başında ise Hatay geldi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, çevresinde depremlerde yıkılan yapıların enkazı bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangına müdahale edildi
İhbar üzerine olay yerine ulaşmaya çalışan itfaiye ekipleri, çevresinde depremlerde yıkılan yapıların enkazı bulunan eve yaklaşamadı.

Ekipler, daha sonra iş makineleri yardımıyla enkazlar arasından çıkarılan hortumlarla alevlere müdahale etti.

Hatay'da enkazlar kaldırılırken bir evde yangın çıktı
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