  • USD: 26,05 - 26,09
  • EURO: 28,35 - 28,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ’nün avukatlardan sorumlu ablası yakalandı

Afyonkarahisar’da FETÖ davasından 2016 yılından bu yana aranan ve örgütün mütevelli heyetinde, avukatlar yapılanmasında sözde sorumlu abla olarak yer aldığı iddia edilen kadın polis operasyonuyla yakalandı.

Ekleme: 5.07.2023 - 16:03 Güncelleme: 5.07.2023 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’nün avukatlardan sorumlu ablası yakalandı
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve 2016 yılından itibaren aranması bulunan, örgüte bağlı HÜRSİAD isimli dernek üyesi olan ve örgütün bayan mütevelli heyetinde, avukatlar yapılanmasında sözde sorumlu abla olan G.A.'nın peşine düşüldü.

Aynı zamanda örgütün haberleşme programı olan By-Lock kullanıcısı olduğu öne sürülen şüphelinin İzmir'de saklandığı ve Afyonkarahisar'a gelip gittiğini belirleyen ekipler operasyon yaptı. Operasyonda şahıs kent merkezindeki Mareşal Fevzi Çakmak mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muhalefet milletvekilleri TBMM'deki görüşmelere katılmıyor mu? Rümeysa Kadak görüntüledi...
İsveç ateşle oynuyor! Kriz çıkaracak talep: Bir an önce gerçekleştirmek istiyor
Hamza Dağ'dan enflasyon mesajı: Tek hanelere düşecek
Can Ataklı kayışı iyice kopardı: 'Seçimleri yüzde 55'le muhalefet kazandı' iddiası
İzmir’in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: Mikrop kapıp hasta olacağız
400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı! Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu da var
İmamoğlu'nun Tuzla filmine Şadi Yazıcı'dan cevap
18 ayın en düşük seviyesi... Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı!
'Derman'ın ilk teslimatı gerçekleştirildi
Dünya Fidan'ın açıklamalarını böyle gördü: Türk etkisi!
Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına net yanıt! Bakan Koca algı operasyonlarına son noktayı koydu
DEVA Sözcüsü İdris Şahin'den ortak liste çıkışı: Biz kimseye gitmedik teklif CHP'den geldi
Muharrem İnce sessizliğini bozdu! CHP'deki değişim çağrısına çarpıcı çıkış: Atatürk gelse şansı zor
Türkiye istedi Yunanistan yaptı: Terör yuvasına kilit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Körfez turu: Hedef 25 milyar dolar yatırım çekmek
CHP lideri Kılıçdaroğlu pes dedirtti! Tepkiler dinmiyor
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
Fransa'da kaos devam ediyor: Bir genç daha polis kurşunuyla öldü
İsveç için o tarihe işaret edenlere soğuk duş! Bakan Fidan'ın NATO açıklaması dünya gündeminde: Zaman baskısına boyun eğmek yok
Nedim Şener'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması! 'Kılıçdaroğlu hakkında altın vuruşu FETÖ'cüler yapacak...'
Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu koruma altına alındı

Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu koruma altına alındı

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

MTV'de yeni düzenleme: Yıl sonuna kadar 2 katına çıkartıldı

MTV'de yeni düzenleme: Yıl sonuna kadar 2 katına çıkartıldı

En popüler tarayıcılar belli oldu: Kullanıcılar şokta!

En popüler tarayıcılar belli oldu: Kullanıcılar şokta!