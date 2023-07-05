FETÖ’nün avukatlardan sorumlu ablası yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.Yapılan incelemelerde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve 2016 yılından itibaren aranması bulunan, örgüte bağlı HÜRSİAD isimli dernek üyesi olan ve örgütün bayan mütevelli heyetinde, avukatlar yapılanmasında sözde sorumlu abla olan G.A.'nın peşine düşüldü.Aynı zamanda örgütün haberleşme programı olan By-Lock kullanıcısı olduğu öne sürülen şüphelinin İzmir'de saklandığı ve Afyonkarahisar'a gelip gittiğini belirleyen ekipler operasyon yaptı. Operasyonda şahıs kent merkezindeki Mareşal Fevzi Çakmak mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.