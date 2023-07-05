Dünya Fidan'ın açıklamalarını böyle gördü: Türk etkisi!

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi’ne günler kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada İsveç’in terör örgütlere toleransının NATO’yu tehlikeye attığını söyledi.Fidan, İsveç’in ödevlerini yerine getirmediği takdirde birliğe girme şansının düşük olduğunu ifade ederek 'Terör örgütlerinin Stockholm sokaklarında her türlü eylemi organize edebildiği bir ortamda çok olumlu bir tablo çizmemiz söz konusu değil' dedi.Fidan’ın açıklamaları dünyada geniş yankı uyandırdı.AP haber ajansı Fidab'ın açıklamalarını "Türkiye, İsveç'te Kuran'ın yakılmasının olası bir NATO üyesi olarak güvenilirliği hakkında soru işaretleri uyandırdığını söylüyor" başlğı ile verdi.The Times of Israel bu gelişmeyi 'Türkiye, Kuran yakma olayının İsveç'in NATO adayı olarak güvenilirliğini baltaladığını söylüyor' başlığı ile okurlarına duyurdu. Haberde 'Türk dışişleri bakanı, Stockholm'ü provokatif eylemi engellemediği için azarladı ve 'ev ödevini tamamlarsa' ittifaka girebileceğini söyledi' ifadesine yer verildiAl Arabiya 'Türk Dışişleri Bakanı, İsveç'in NATO üyelik hedefi konusunda baskı yapılmayacağını ilan etti' dedi:Geçen hafta Kurban Bayramı'nın ilk gününde düzenlenen bu tür son protesto , Müslüman dünyasının dört bir yanından güçlü bir kınama aldı.Fidan, olayı İsveç'in bir yıl önce Madrid'deki başvurusu için Türkiye'nin ilk desteğini aldığında verdiği taahhütleri yerine getirmemesinin bir örneği olarak nitelendirdi.“İsveç'in güvenlik sistemi provokasyonları durduramıyor. Bu, NATO'ya daha fazla güç değil, daha fazla sorun getiriyor” dedi.Newsweek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin kırmızı çizgisinin İslamafobi olduğunu açıkladığını hatırlattı.Fidan'ın açıklamaları İsveç basınında da geniş yer buldu.Aftobladet Türkiye ile birlikte Macaristan'ın da İsveç'e henüz onay vermediğini hatırlattı ve 'Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin tercih etmesi halinde Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağı sözünü yineledi' dedi.Expressen de Macaristan'ın onayının Türkiye'nin atacağı adıma bağlı olacağını yazdı.Dagens Industri 'Türkiye'nin yeni dışişleri bakanı Stockholm ev ödevini yaparsa Ankara'nın İsveç'in üyeliğini onaylayabileceğini söylüyor' dedi.Sveriges radio İsveç'teki skandal eylem sonrası birçok Müslüman ülkeden sert tepkilerin geldiğinin altı çizildi ve 'Türkiye'de, İsveç'in olası NATO üyeliği karşısında değişen İsveç imajı belirleyici olabilir' denildi.