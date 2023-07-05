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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Körfez turu: Hedef 25 milyar dolar yatırım çekmek

Türkiye'ye yatırım aktarılmasını sağlamayı hedefleyen Erdoğan ve ekonomi kurmayları, Körfez'e çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Üç ayaklı seyahat planının ayrıntıları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Körfez turu: Hedef 25 milyar dolar yatırım çekmek
Ekleme: 5.07.2023 - 09:40 Güncelleme: 5.07.2023 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Körfez turu: Hedef 25 milyar dolar yatırım çekmek
Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında başlatılan yeni dönem çerçevesinde ekonomik ilişkiler her geçen gün daha da derinleşiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı.

Planlanan ziyaret kapsamında bazı anlaşmalara imzaların atılması bekleniyor.

Erdoğan Körfez turuna hazırlanıyor
ABD merkezli Bloomberg, Erdoğan'ın Türkiye'ye yatırım ve diğer mali kaynakları çekmek amacıyla Körfez turuna çıkacağını yazdı.

BAE ziyareti konusunda her iki ülkeden delegelerin hazırlık aşamasında olduğu ve daha güçlü ekonomik bağlar üzerinde çalıştıkları belirtildi.

25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi
İsmi açıklanmayan Türk yetkililere işaret edilerek, Erdoğan'ın BAE'den sonra Suudi Arabistan'a ve Katar'a seyahat etme niyetinde olduğu kaydedilerek şöyle denildi:

Türk hükümeti, Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi belirledi.

Türkiye ile BAE arasında karşılıklı ziyaretler
Haberde, "Erdoğan'ın BAE ziyareti, Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu ülkedeki görüşmelerinin ardından geldi." ifadesi kullanıldı.

Ardından BAE'den üst düzey bir heyetin, iki ülke arasındaki yatırım iş birliğinin ayrıntılarını görüşmek üzere ziyaret gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Şimşek'in atanması piyasa dostu hareket
Öte yandan, eski bir Merrill Lynch stratejisti olarak geçmişi göz önüne alındığında, Erdoğan'ın Şimşek'i atamasının "piyasa dostu bir hareket" olarak değerlendirildiğine dikkat çekildi.

Ticaret hacminde iki kat hedefi
Yeni ekonomi ekibinin hedefinden bahseden Erdoğan'ın, enflasyonu kontrol altına almanın temel öncelikleri olacağını söylediği hatırlatıldı.

Mart ayında Türkiye, BAE ile ticaret hacmini iki katına çıkarmak için anlaşma imzalamıştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Körfez turu: Hedef 25 milyar dolar yatırım çekmek
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