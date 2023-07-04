Twitter'dan bir kısıtlama daha! TweetDeck'i sadece onaylı hesaplar kullanabilecek

Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte tepki çeken birçok karara imza atan Twitter, geçtiğimiz günlerde içerik görüntülemelere sınırlama getirmişti.Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti.Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.Twitter, daha hızlı içerik takibi sağlayan TweetDeck'i, yalnızca onaylı hesapların kullanabileceğini açıkladı.Daha çok işletmeler ve haber kuruluşları tarafından kullanılan TweetDeck'in, Twitter gelirlerinde artışa neden olabileceği belirtiliyor.