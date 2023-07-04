Türkiye'nin kırmızı çizgisi! Başkan Erdoğan'ın İsveç'e verdiği 'ev ödevi' ayarı dünya basınında

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte İsveç'in NATO'ya girme meselesi ve Türkiye'den gelen veto kararları dünya gündemini oldukça meşgul ediyor. Her ne kadar Türkiye, Finlandiya ve İsveç'le ortaklaşa imzalanan 3'lü momerandumda İsveç, Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini ifade etse de ülkede yaşananlar bu durumun tam aksini gösteriyor.Özellikle teröre verilen desteğin kesilmemesi ve Stockholm'de yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri sonrası Türkiye'nin tepkisi çok sert olurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İsveç'in NATO'ya henüz giremeyeceği yönünde sinyaller verdi.İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıya sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, saldırının insani temellerle bağdaşmasının mümkün olmadığının altını çizdi.Kuran-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırını bir nefret suçu olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan şunları kaydetti:İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı hepimizi öfkelendirdi, bu bir nefret suçu. Bu nefret suçunun polis korumasında işlenmesi daha vahimdir. Söz konusu kendi güvenlikleri olunca hiçbir hak hukuk tanımayanlar sıra Müslümanların kutsallarına gelince birden fikir özgürlüğünü hatırlıyorlar.Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü, cami önünde gerçekleştirilen menfur eyleme münferit bir hadise gözüyle bakamayız. Bu saldırıları batıda habis bir ur misali yayılan Müslüman ve İslam düşmanlığı hastalığının yeni bir tezahürü olarak görüyoruz. Batı dünyası bu konuda hiçbir adım atmıyor. 4 yıl önce Yeni Zelanda'da 51 Müslümanın şehit edildiği terör eyleminden hala ders alınmıyor.Günümüzde Müslümanlar için inançlarını özgürce yaşamak giderek zorlaşmaktadır. Irkçı terör saldırıları sadece Müslümanlara değil Musevilere, Afrikalılar, Romanlara ve göçmenlere de yönelmektedir. Önceki hafta yüzlerce mülteciye mezar olan gemi faciasında buna bir kez daha şahit olduk. İnsanı kurtarmak için ciddi hiçbir emek harcanmadığı gibi yüzlerce kişinin ölümü Titanik'i görmeye giden 5 zengin kadar gündem olmadı. Kısa sürede unutulup gitti. Bunlar asla istisnai hadiseler değildir.Başkan Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yankı uyandırırken, uluslararası ajanslar Erdoğan'ın sinyallerinin 'olumsuz' olduğundan bahsetti.Voanews, Erdoğan'ın İsveç'e 'ev ödevi' çağrısında bulunduğundan bahsetti. Gazete, şu an için durumun belirsiz olduğuna vurgu yaptı.AP de aynı şekilde Erdoğan'ın görüşünün olumsuz olduğuna vurgu yaparak, 'Erdoğan, İsveç'in daha yapacak çok şeyi olduğundan bahsetti' sözlerine yer verdi.Kathimerini ise Erdoğan'ın Türkiye'nin 'kırmızı çizgilerinden vazgeçmediğini' söylediğine dikkat çekti.Washington Times da 'ev ödevine' vurgu yaparak, 'Erdoğan'a göre İsveç'in ev ödevini tamamlaması gerekiyor' dedi. Aynı zamanda haberde İsveç'teki İslam düşmanlığından da bahsedildi.Reuters da Erdoğan'ın İsveç'e teröristleri durdurma çağrısında bulunduğundan bahsetti. Haberde, 'Türkiye daha önce defalarca bu konuda İsveç'e uyarıda bulundu' denildi.