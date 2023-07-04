Le Monde Hakan Fidan'ı yazdı: Türkiye'nin kara kutusu!

Seçimlerde ikinci turda ipi göğüsledikten sonra Kabine'de yeniliğe giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en dikkat çeken ataması yıllardır MİT Müsteşarlığı yapan Hakan Fidan oldu. Dışişleri Bakanlığına atanan asker kökenli Fidan hakkında o güne kadar çok az bilgi biliniyordu. Nasıl biri olduğu, hangi konulara nasıl bir reaksiyon vereceği tam bir muammaydı.Öyle ki Fidan'ın kendisine ait resmi bir Twitter hesabı bile yoktu. Göreve geldikten sonra söz konusu hesabını açan Fidan kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından takip edildi. Fidan'ın sosyal medyadan yayınladığı ilk mesaj ise 'Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz' oldu.Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması dünya basınında da sık sık gündem oldu. Gizemli kişiliği ile ABD, Avrupa ve Arap basınında sık sık manşet olan Fidan'ı son olarak Fransız Le Monde yazdı.Nicolas Bourcier imzalı haber 'Her zaman Erdoğan'ın yanında, toplantılarda, kamera arkasında, resmi fotoğraflarda ama güvenli bir mesafede kaldı' sözleriyle başladı. Haberin devamında Hakan Fidan'ı 'Türkiye'nin kara kutusu' olarak gösteren gazete, Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanmasının sürpriz olmadığını bildirdi.Le Monde Fidan'ın ayrıca Orda Doğu'nun en önemli meselelerinde görev alan Fidan'ın, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden başlamasına zemin hazırlayan kişi olduğunu yazdı.5 Haziran'daki devir teslim töreninde Fidan'ın 'Dış politikanın milli vizyonunun takipçisi olacağım' sözünü hatırlatan Fransız gazeteci, Fidan'ın Ankara'nın savunduğu siyaset için doğru kişi olduğunu belirtti.Le Monde ayrıca Hakan Fidan'ın Cumhuriyetin asker kökenli ikinci Dışişleri Bakanı olduğunu hatırlattı ve Fidan'ın gizli servislerden bu göreve gelmiş dünyada ilk kişi olduğunu aktardı.Le Monde'nin analizi Yunan basınında da ses getirdi. Proto Thema söz konusu analizi O, Erdoğan'ın en büyük yardımcısı ve kara kutusu' başlığı ile okuyucularına sundu. In.gr ise 'Fidan çok az konuşarak neredeyse tüm Batı'nın onu konuşturmasını başardı' ifadesini kullandı.