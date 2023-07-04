Erzincan'da düğün konvoyu! 7 kişi yaralandı

Yaz mevsimiyle birlikte düğünlerin sayısı da arttı...Düğünlerle birlikte dikkatsiz sürücülerin sebebiyet oluşturduğu kazalar da artıyor.Erzincan merkez Geçit Mahallesi düğün merasimi sonrası oluşturulan konvoy seyir halindeyken zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada motor kısmı hurdaya dönen iki otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.7 yaralı, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polislerinin kaza mahallinde yaptıkları olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.