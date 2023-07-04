'Erdoğan sinyali verdi!' Türkiye gündemi belirledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra Fransa'daki gösteriler ve İsveç'in NATO üyeliğine dair yaptığı açıklamalar, uluslararası medyada geniş yer buldu.Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 'Erdoğan 'Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için hazır değil'in işaretini veriyor, yapılacak daha çok iş var' başlığıyla sunduğu haberde, Türk liderin Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadığını vurguladı.Erdoğan'ın kurduğu 'Terör örgütleri ve İslam düşmanlığıyla mücadeleyi kırmızı çizgimiz olarak açıkça ifade ettik' cümlesine yer veren AP, Ankara'nın Stockholm'ün ev ödevini yapmasını beklediğini kaydetti.AP, NATO'nun davetiyle 11 Temmuz'daki zirveye günler kala, 6 Temmuz'da Türkiye ve İsveç arasında üst düzey bir buluşma gerçekleşeceğini de ekledi.Amerikan Washington Post gazetesi AP'nin servis ettiği haberi aynı başlıkla sayfasına taşıdı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla İsveç ve Finlandiya'nın geleneksel pozisyonlarını terk ederek NATO'ya katılma kararı aldığını hatırlattı.Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gelecek hafta toplanacak NATO Zirvesi'nde başta ABD olmak üzere ittifak üyeleri İsveç'in NATO'ya katılmasını istiyordu. Ancak Türkiye ve Macaristan parlamentoları henüz İsveç'e yeşil ışık yakmadı.Zirveye geri sayım sürerken, geçen hafta Stockholm'deki bir cami önünde tıpkı Ocak 2023'te olduğu gibi yeni bir provokasyona imza atıldı, İsveç polisi olan biteni seyretti.Birleşik Arap Emirlikleri merkezli El Arabiya televizyonu, 'Erdoğan İsveç'e ev ödevi veriyor: Dostluğumuz teröre destek sunarak kazanılmaz' başlıklı haberinde Türk liderin Stockholm'de Kur'an yakılmasını 'nefret suçu' olarak tanımladığını aktardı. El Arabiya'ya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı ülkesinin İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermeye hazır olmadığını ima etti.Amerikan Foxnews televizyonu, 'Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını erteliyor, yükümlülüklerin tamamlanmasını talep ediyor' başlığını tercih etti, haberin spotunda 6 Temmuz'da gerçekleşecek kritik toplantıyı hatırlattı. Bir ülkenin dünyanın en büyük askeri ittifakı NATO'ya katılabilmesi için tüm üyelerin onay vermesi gerektiğini belirten Foxnews, Türkiye'nin yanı sıra Macaristan'ın da İsveç'e henüz yeşil ışık yakmadığını yazdı.Rus TASS haber ajansı, 'Erdoğan: Türkiye İsveç'in NATO'ya dahil olma taleplerini yerine getirmesini bekliyor' derken, yaklaşık bir yıl önce Ankara, Helsinki ve Stockholm arasında bir anlaşma imzalandığını dile getirdi.Al Jazeera televizyonu, 'Erdoğan Fransa'daki ayaklanmadan 'kurumsal ırkçılık'ı sorumlu tutuyor' başlığıyla sayfasına taşıdığı haberde Cumhurbaşkanı'nın Fransa'yı alt üst eden protesto gösterilerine verdiği tepkiyi aktardı. Televizyon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'daki ayaklanmayı sömürgeci geçmişin yanı sıra İslamofobia ile ilişkilendirdiğini kaydetti.Erdoğan'ın açıklamalarını iki ayrı haberle okurlarına sunan Yunan Kathimerini gazetesi, 'İsveç'in NATO üyeliği için kırmızı çizgilerimizden geri çekilmiyoruz' ve 'Fransa'daki ayaklanmalardan 'ırkçılık' ve 'sömürgecilik'i sorumlu tutuyor' dedi.Yunan Skai televizyonu, bu sabah İstanbul'dan canlı yayın bağlantısı yaptı ve 'Türkiye, NATO zirvesi öncesinde göçmen sorununu 'tırmandırıyor' başlığını seçti. Televizyon, Erdoğan'ın Haziran ayında Mora Yarımadası açıklarında batan göçmen teknesine dair sözlerini izleyicilerine aktardı.