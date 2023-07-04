Engelli vatandaş İBB'ye isyan etti: Aylarca yapılmıyor!

İstanbul'da yaşayan engelli Hilal Demir isimli vatandaş metro istasyonlarında çalışmayan asansörlerden dolayı tekerlekli sandalye ile seyahat edemediğini belirterek İBB yönetiminin ilgisizliğinden duyduğu rahatsızlığı ifade etti.Tekerlekli sandalye ile seyahat eden vatandaş Demir, sosyal medya paylaşımında, '2012'den beri İstanbul'da tekerlekli sandalyeyle hayatıma devam ediyorum son 3 senedir bu kadar fazla bozuk asansör görmemiştim. 1 yıl 2 ay sonra açıldı dedik marttan beri defalarca bozuldu! Yaptığınız yeni asansörler bozuluyor!' sözlerini kullandı.Engelli vatandaş İstanbul'un CHP yönetiminde olduğu son 3 yıla vurgu yaparak, defalarca şikayetçi olduğunu fakat bir çözüm üretilmediğini söyledi. Mağdur vatandaş, paylaştığı videoda 'Böyle konuşuyorum ama duvara konuşuyorum gibi, bunun bir çözümü bulunmuyor. Son zamanlarda sık sık bozuluyor ve çare üretilmiyor' dedi.Tekerlekli sandalye kullanan Demir, ayrıca bozuk asansörler için birçok kez seyahat hakkının kısıtlandığını, güzergah değiştirmek zorunda kaldığını ya da diğer vatandaşların yardımı ile taşınmak suretiyle seyahat ettiğini belirtti.