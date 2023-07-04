Bestler-Dereler bölgesinde 2 teröristin öldürülme anı

Ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor...Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonları sürüyor.Böylelikle yurt içi, sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK'lı teröristler ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor.Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kahraman Mehmetçik'in intikamını paylaştı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, güzel haberi 'Şehidimizin kadı yerde kalmadı' sözleriyle duyurdu.Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:Van Jandarma Asayiş Kolordumuzca; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığımızın emir ve komutasında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca;Bestler-Dereler bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.'Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek'Teröristlerin 7 Haziran'da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Bu aziz millet sizlerle gurur duyuyor. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü Aşağı Karamık Mahallesi Sabandemiri Tepe bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç 2023-06 Operasyonunda Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit düştü.