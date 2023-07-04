  • USD: 26,00 - 26,05
  • EURO: 28,35 - 28,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bestler-Dereler bölgesinde 2 teröristin öldürülme anı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikayai Bestler-Dereler bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Ekleme: 4.07.2023 - 15:30 Güncelleme: 4.07.2023 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Bestler-Dereler bölgesinde 2 teröristin öldürülme anıÜlke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor...

Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonları sürüyor.

Böylelikle yurt içi, sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK'lı teröristler ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor.

Bakan Yerlikaya duyurdu

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kahraman Mehmetçik'in intikamını paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, güzel haberi 'Şehidimizin kadı yerde kalmadı' sözleriyle duyurdu.

'2 terörist etkisiz hale getirildi'

Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

Van Jandarma Asayiş Kolordumuzca; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığımızın emir ve komutasında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Bestler-Dereler bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

2 terörist öldürüldü! Ali Yerlikaya: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

'Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek'
Teröristlerin 7 Haziran'da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Bu aziz millet sizlerle gurur duyuyor. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.

Şehit Aydın Ceylan

Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü Aşağı Karamık Mahallesi Sabandemiri Tepe bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç 2023-06 Operasyonunda Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit düştü.

Memur maaşlarıyla ilgili yasa teklifi bu hafta TBMM'ye sunulacak
CHP'deki değişim seslerinin ardından grup toplantısında işler kızıştı: Milletvekilleri toplantıya niye katılmadı?
İmamoğlu 'değişim manifestosu'nu duyurdu: İktidar için değişim
İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda dikkat çeken isimler! FETÖ'cülükle suçlanan isim Teşkilat Başkanı oldu! Ümit Özdağ çok ağır konuşmuştu
Değişim tartışmalarına yine kulak tıkadı! Kılıçdaroğlu'ndan seçmeni kızdıracak sözler
Merdan Yanardağ tutuklanmıştı: Terör seviciler hakim Ramazan Çiçek'i hedef gösterdi!
Yunanistan'da gündem ANKA-3: Tanker uçağına dönüşecek
Türkiye'nin kırmızı çizgisi! Başkan Erdoğan'ın İsveç'e verdiği 'ev ödevi' ayarı dünya basınında
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'e çok sert tepki!
Bakan Koca'dan 'kızamık salgını' iddialarına cevap: Salgın durumu söz konusu değil
CHP'de 'değişim' çağrısını başlatmıştı! İmamoğlu'ndan bir hamle daha: 'İlginç bir gün olacak'
Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama
İstanbul Otogarı'nda korkutan görüntü! Kolon ve kirişlerdeki sıvaların döküldü
MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
Engelli vatandaş İBB'ye isyan etti: Aylarca yapılmıyor!
Le Monde Hakan Fidan'ı yazdı: Türkiye'nin kara kutusu!
CHP’li İBB seyirci kaldı! Tarihi mezarlıkta içler acısı görüntü .
Yunanistan'ın gözü NATO Zirvesi'nde! Yunan basını Erdoğan'ın taviz vermeyeceği 3 maddeyi sıraladı
CHP'de Aytuğ Atıcı'nın görevine son verildi
Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem: Diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı
Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu

Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu

Twitter'dan bir kısıtlama daha! TweetDeck'i sadece onaylı hesaplar kullanabilecek

Twitter'dan bir kısıtlama daha! TweetDeck'i sadece onaylı hesaplar kullanabilecek

Dev batığın içindekiler 'pes' dedirtti: Bu görüntüler Türkiye'de kaydedildi

Dev batığın içindekiler 'pes' dedirtti: Bu görüntüler Türkiye'de kaydedildi

Minik Leyla'nın ölümü davasında beraat kararlarına itiraz

Minik Leyla'nın ölümü davasında beraat kararlarına itiraz

Tapu'da yeni dönem: Sistem bugün itibarıyla değişti

Tapu'da yeni dönem: Sistem bugün itibarıyla değişti

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor