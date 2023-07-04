Başkan Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ranil Wickremesinghe, yeniden seçilmesinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerini iletti. Görüşmede, Türkiye ile Sri Lanka diplomatik ilişkilerinin 75'inci yıl dönümü olması dolayısıyla karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirilmesi konuları ele alındı.