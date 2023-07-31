Kuzey Irak’ta Afyonlu asker yaralandı

Kuzey Irak Kırsalında BTÖ Mensubu teröristler ile mücadele esnasında arazide EYP patlaması sonucu Afyonkarahisar’ın Dinar İlçesi nüfusuna kayıtlı İs. Asb. Çvş. Fatih Çetin yaralandı.

Kuzey Irak Kırsalında BTÖ Mensubu teröristler ile mücadele devam ederken dün arazide EYP patlaması sonucu Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi nüfusuna kayıtlı İs. Asb. Çvş. Fatih Çetin yaralandı. Yaralı Asker gece uçak ile GATA'ya getirilerek GATA Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, mesaj yayınladı. Kumartaşlı mesajında "Yaralı askerimize acil şifalar, ailemize sabır dileriz" dedi.