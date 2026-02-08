Gazze'de Sağlık Sistemi Alarm Veriyor!

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde katliama devam ederken ayakta kalan binaları da patlayıcılarla havaya uçuruyor. Bölgedeki insani dram her geçen gün derinleşiyor. 20 binden fazla yaralı ve hastanın bulunduğu Gazze'de sağlık sistemi ise çökmek üzere. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki hastanelerin ilaç ve tıbbi malzeme yokluğu nedeniyle hizmet veremez hale geldiğini, binlerce hasta ve yaralının belirsiz bir durumla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, halen kısıtlı şekilde faaliyet gösterebilen hastanelerin yaşam kurtaran sağlık merkezleri olmaktan çıktığı, binlerce hasta ve yaralı için 'zorunlu bekleme istasyonlarına' dönüştüğü ifade edildi.Sağlık sistemine yönelik, 'sağlık soykırımı' olarak nitelendirilen, saldırıların yıkıcı etkilerinin, hizmetlerin sürdürülmesini günlük bir mucizeye dönüştürdüğü ve toparlanma çabalarının önünde büyük bir engel oluşturduğu kaydedildi. Bakanlık, ilaç ve tıbbi sarf malzemelerindeki sıfır stok seviyelerinin, en basit ağrı kesicilerin dahi erişilemez bir lüks haline gelmesine yol açtığını bildirdi. Açıklamaya göre, temel ilaç listesinin yüzde 46'sında, tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 66'sında, laboratuvar malzemeleri ve kan bankası ihtiyaçlarının ise yüzde 84'ünde stoklar tamamen tükenmiş durumda. Sağlık sisteminin kurtarılmasının geçici ve acil çözümlerle mümkün olmadığı, bu tür yaklaşımların krizin tehlikeli sonuçlarını daha da derinleştirdiği vurgulandı. Gazze'de sağlık sistemi; yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle neredeyse tamamen felç olmuş durumda. Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediği, tıbbi yardım kamyonlarının girişinin aylık ihtiyacın yüzde 30'unun altına düştüğü belirtiliyor.İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Hamza Muhammed Kullab, sağlık sisteminin de çöktüğü bölgede gerekli tedaviyi olamıyor. Gazze'de yaralı binlerce çocuk var.Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in ateşkesi yüzlerce kez ihlal ettiği Gazze Şeridi'nde, yılbaşından bu yana 37 Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı. İsrail'in saldırıları nedeniyle çocukların yaşamının hâlâ ciddi tehdit altında bulunduğu vurgulandı.