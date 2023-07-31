Çanakkale'de 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 45 göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye 'TCSG-8' isimli Sahil Güvenlik botu gönderildi.
45 kişi kurtarıldı
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 45 kaçak göçmeni kurtardı.
Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.