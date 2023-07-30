Sosyal medya ayağa kalktı: Esenyurt'taki tekel bayi katliamı sonrası idam çağrısı! Katilin sosyal medya hesapları paylaşıldı,

Belinde silahla büfeyi basarak 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen'i öldüren 21 yaşındaki Yusuf Erzen'i ise yaralayan mafya kılıklı şahıslar için arama çalışmaları sürüyor.Şüphelilerden Murat Özer, dün Esenyurt'ta yakalandı. Özer'in cinayet sırasında giydiği şeyleri bile değiştirmediği dikkat çekti. Ekiplerin, diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö'yü yakalamak için çalışması sürüyor.Olay sonrası soyal medyada büyük bir tepki var. Birçok kişi 'idam' sesleriyle paylaşımlar yapıyor. Ayrıca şüphelilerden biri olduğu iddia edilen Tarık Özerbay'ın yakalanması için de tweetler atılıyor. Özerbay'ın sosyal medya hesapları paylaşılarak yakalanması için çağrılar yapılıyor.Birçok sosyal medya hesabı Tarık Özerbay adlı kişinin fotoğralarını paylaşıp yakalanması için çağrıda bulunuyor.Ayrıca olayla ilgili birçok tweet'te 'idam gelsin' gibi ifadeler görüyoruz. Birçok insan bu canilerin idam edilmesi gerektiği yönünde tweetler atıyor. İşte onlardan bazıları...Bununla birlikte şüphelinin Twitter hesabındaki beğenileri de paylaşan bazı sosyal medya kullanıcıları, bu şahsın HDP bağlantısına dikkat çekilmesi gerektiğini öne sürdü.