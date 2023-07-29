Haluk Bayraktar'dan iddialara çok sert tepki: İtibar suikasti...

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Halk TV'nin Bayraktar TB2'ler üzerinden yaptığı habere tepki gösterdi.Bayraktar, devlete günlüğü 1,2 milyon TL'ye İHA kiraladığı yönündeki habere cevap verip gerçekleri tek tek sıraladı.İhalenin şeffaf ve açık bir şekilde yapıldığı ve en az 6 kat daha ucuz olduğunu hatırlatan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı;Gazetecilikte bir haber hazırlanırken karşı tarafa da söz hakkı tanınır diye biliyorum. Bize ulaşan, arayan, soran olmadı. Olsaydı anlatırdık. Bu gazetecilikten çok itibar suikasti...Söz konusu ihale şeffaf ve açık bir şekilde yapılmıştır. Her bir vatandaş bu bilgilere ulaşabilir. Yapılan Bayraktar TB2 kiralaması dünyadaki benzer uçuş/saat maliyetli kiralamalardan en az 6 kat daha ucuz. Yurt içindeki muadilinin de 3'te 1'i kadar.Baykar olarak OGM'nin ihalesine en düşük bedeli vererek 5 adet Bayraktar TB2 İHA kiraladık. Ayrıca 4 Bayraktar İHA'yı da ücretsiz olarak OGM'nin kullanıma sunduk. Operasyona dair bakım, onarım, yakıt, personel, altyapı vb. tüm masrafları da Baykar üstleniyor.2020'de 345 orman yangın ilk anda tespit etti.2021'de 267 yangının tespiti ve müdahalesinde aktif rol oynadı.2022'de ise Bayraktar TB2'ler tam 1109 yangını ilk anda tespit etti.2023'te ise şimdiye kadar tespit edilen 285 orman yangınının tespiti ve müdahalesinde aktif görev yaptı.OGM'nin yangına ilk müdahale süresi yüksek teknolojinin kullanıma girmesiyle birlikte 45 dakikadan 11 dakikaya düştü.Baykar olarak önceki yıllarda OGM için teknolojik altyapıyı da oluşturduk. Bu hizmeti tüm operasyonel yönleriyle Yeşil Vatan'ın korunmasına destek olmak ve ülkemize hizmet etmek için gerçekleştiriyoruz.