Filenin Efeleri finalde: Rakibini bekliyor

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Ukrayna ile karşı karşıya geldi.Katar'ın Doha kentinde oynanan mücadelenin ilk setini Ukrayna 25-18 kazandı.İkinci seti 25-23 kazanan ay-yıldızlılar karşılaşmaya denge getirdi. Efeler, üçüncü seti de 25-17 alarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü seti 25-19 Ukrayna alınca finale yükselecek takımı karar seti belirledi.Final setinde rakibini 15-13'le geçen Efeler, maçı da 3-2 kazandı ve adını finale yazdırdı.Milli Takım'ın rakibi Katar - Şili maçının galibi olacak. Final 30 Temmuz Pazar günü oynanacak.Şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılmaya hak kazanacak.