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Filenin Efeleri finalde: Rakibini bekliyor

FIVB Challenger Kupası yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenen Filenin Efeleri finale yükseldi.

Ekleme: 29.07.2023 - 18:33 Güncelleme: 29.07.2023 - 18:33 / Editör: Ozge Selin
Filenin Efeleri finalde: Rakibini bekliyorA Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

Katar'ın Doha kentinde oynanan mücadelenin ilk setini Ukrayna 25-18 kazandı.

İkinci seti 25-23 kazanan ay-yıldızlılar karşılaşmaya denge getirdi. Efeler, üçüncü seti de 25-17 alarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü seti 25-19 Ukrayna alınca finale yükselecek takımı karar seti belirledi.

Final setinde rakibini 15-13'le geçen Efeler, maçı da 3-2 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Milli Takım'ın rakibi Katar - Şili maçının galibi olacak. Final 30 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılmaya hak kazanacak.
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