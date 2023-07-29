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Beyaz Gazete
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CHP yandaşı Can Ataklı: Net söylüyorum bu seçimi muhalefet kazandı ama resmi sonuç Erdoğan kazandı

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin muhalefet kanadında 'aşırı yenilmişlik' duygusuna sebep olduğunu söyleyip, seçimi muhalefetin kazandığını iddia etti. Ataklı açıklamasında, "Net söylüyorum bu seçimi muhalefet kazandı ama resmi sonuçla Recep Tayyip Erdoğan kazandı" diye konuştu.

CHP yandaşı Can Ataklı: Net söylüyorum bu seçimi muhalefet kazandı ama resmi sonuç Erdoğan kazandı
Ekleme: 29.07.2023 - 21:53 Güncelleme: 29.07.2023 - 22:06 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Can Ataklı: Net söylüyorum bu seçimi muhalefet kazandı ama resmi sonuç Erdoğan kazandı
Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçti. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrıldı.

Yaşananlar sonrasında muhalefette kazan kaynarken, tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu seçim yenilgisini kabullenip, 'Çalıştık ama kazanamadık, vicdanen müsterihiz. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil yapılan ilk seçim de değil son seçim de' ifadesini kullanmıştı.

İttifakın üyesi İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener de bugün yaptığı açıklamayla seçim bozgununu kabullendi ve 'İlk kez konuşuyorum. Lamı cimi yok, kaybettik.' dedi.

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı ise muhalefetin seçimi kaybetmediğini öne sürdü.

Muhalefeti seçimin galibi ilan eden Ataklı açıklamasında, 'Net söylüyorum bu seçimi muhalefet kazandı ama resmi sonuçla Recep Tayyip Erdoğan kazandı' diye konuştu.

'Hiçbir şey beni ikna edemez'

Ataklı konuya ilişkin şunları söyledi:

'Bugün şimdi genel bir öfke var, daha doğrusu aşırı bir duygusallık var. Aşırı bir yenilmişlik duygusuna kapıldı muhalefette olanlar. Biz de bu sonucu beklemiyorduk. Ben net söylüyorum, bu seçimi muhalefet kazandı. Başka hiçbir şey beni ikna edemez ama resmi sonuç, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin kazandığı...'

CHP yandaşı Can Ataklı: Net söylüyorum bu seçimi muhalefet kazandı ama resmi sonuç Erdoğan kazandı
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CHP yandaşı Can Ataklı: Net söylüyorum bu seçimi muhalefet kazandı ama resmi sonuç Erdoğan kazandı
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