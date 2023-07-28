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Beyaz Gazete
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CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu adaylığını duyurabilir

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan ağır hezimet sonrası büyük bir krizin içerisine giren CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu 'istifa' çağrılarına kulak tıkarken, Ekrem İmamoğlu tarafındaki 'değişim' yanlıları da hamlelerini hızlandırdı. İmamoğlu bugün 'değişim' mesajlarını açıklarken CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Gürkan Hacır bomba bir iddiada bulundu. Hacır, İmamoğlu'nun Cuma günü genel başkan adaylığını duyurabileceğini söyledi.

CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu adaylığını duyurabilir
Ekleme: 28.07.2023 - 09:23 Güncelleme: 28.07.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu adaylığını duyurabilir
Seçim süreci öncesi demokrasi güzellemeleri yapılıp özgürlük sloganları atılan CHP'de 28 Mayıs sonrası maskenin arkasından bambaşka bir yüz çıktı. Aradan geçen 2 aylık süreçte hemen hemen her hafta bir skandal patlak verirken, ortaya çıkan gizli anlaşmalar ve kamuoyundan saklanan para transferleri gündeme bomba gibi düştü.

Bu süreçte 'parti içinde parti' kurmaya çalışan değişim grubunun 'darbe' videosu da internete sızınca kıyamet koptu. CHP'de 2 aydır devam eden rant ve koltuk kavgası, kamuoyunu şok etkisi yarattı.

GÖZLER İMAMOĞLU'NDA!
Seçimlerinin kaybedilmesinin ardından karşılıklı restleşmelerin kesilmediği CHP'de ise koltuk kavgası sertleşmeye devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamaları sonrası partiden ihraç edilmesinin ardından gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

İmamoğlu bugün, değişim mesajlarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Değişim için açılan internet sitesini bir milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini ve 100 binden fazla kişinin görüş ve önerilerini ilettiğini belirten İmamoğlu, seçmenin CHP'de değişim istediğini vurguladı.

Gelen öneri değerlendiren İmamoğlu 'Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor' ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' mesajında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

-Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.

-Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.

-Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.

-İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.

-Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Gürkan Hacır ise katıldığı bir televizyon programında bomba Ekrem İmamoğlu iddiasında bulundu.

'İMAMOĞLU YARIN (CUMA) GENEL BAŞKANLIĞINI DUYURABİLİR'

Hacır, 'Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü tweeti bir giriş, asıl yarın geliyor. Kesin söylemiyorum ama bir ihtimal Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını da duyurabilir. Kapsamlı bir açıklama yapacak ve kendi kaleme aldığı bir makaleyi sosyal medya hesabından paylaşacak. Bugünkü tweeti değil. Yarın (Cuma) ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle yarın açıklaması bekleniyor. İBB çevrelerinden aldığımız haber bu.' ifadelerini kullandı.
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CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu adaylığını duyurabilir
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