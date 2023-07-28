  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,98 - 30,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa merkezli 4 ilde 'TIRansformers' operasyonu! 100 milyonluk vurgun yapan şebeke enselendi

Bursa merkezli 4 ilde kaza yapan veya ağır hasarlı raporu olan TIR'lar üzerinden 100 milyon liralık vurgun yapan şebekeye düzenlenen 'TIRansformers' operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 28.07.2023 - 14:17 Güncelleme: 28.07.2023 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir ihbar sonrası 'resmi belgede sahtecilik', 'dolandırıcılık' ve 'kaçakçılık' suçlarına karışan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası 13 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin kaza yapan veya ağır hasarlı raporu olan TIR'ları satın alıp, şasi numaralarını Hollanda, Fransa ve Bulgaristan'dan getirdikleri benzer TIR'lara lazer makinesi kullanarak, change işlemi yapıp, trafiğe çıkardıkları belirlendi.

Şüphelilerin yurt dışından 500 bin liraya aldıkları araçları, change işlemleri sonrası Türkiye'de 5 milyon lira sattıkları da tespit edildi.

100 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ
Polis, 'TIRansformers' adı verdikleri operasyon ile 13 kişiyi, Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Sakarya'da eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 20 TIR, 16 motor bloğu, yabancı TIR'lara ait sökülmüş vaziyette 12 plaka, şasi ve kimlik bilgilerinin değiştirilmesinde kullanılan 1 lazer makinesi, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ve 141 fişek ele geçirildi. 100 milyon liralık vurgun yaptıkları belirtilen V.C., H.Ç., C.Ç., S.Ç., A.Ç., O.Ç., Y.E.D., S.A., B.İ., V.Ç., C.A., Y.Ü. ve İ.A., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu hem Ümit Özdağ hem de Engin Özkoç'a İçişleri Bakanlığı sözü verdi
LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum
Ümit Özdağ’dan bomba seçim itirafları! Gizli protokolün perde arkasını açıkladı: Yüzde 1'lik katkısı olmayanlar yüzünden kaybettik
Avrupa'da kritik temaslar! Bakan Şimşek: Belirleyici konumdayız, Türkiye'yi görmezden gelemezler
Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 şehidin katili gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
‘Akbelen Ormanları’nda katliam yapılıyor’ algısı bir bir çürütüldü: Mesele yine ağaç değil
CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! İzmir'de yeni kriz patlak verdi!
'Kama' Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu: Türkiye'yi dünyanın en iyilerinden biri haline getirecek
AK Partili İnan'dan Tunç Soyer'e tepki: 'Beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışmaktan başka bir şey değil'
'Zoom' toplantısına katılan Özgür Özel İmamoğlu'nu da sattı
MHP'den CHP'ye Kılıçdaroğlu'na Kurultay göndermesi: Süre dolmuş, zamanı geriye saramayız
Yunanistan alev alev! Kıyamet gibi patlamanın sebebi ne? Uzmanlardan korkutan uyarı
Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti
BM'den teröre destek! Skandal PKK ziyaretinin fotoğrafı ortaya çıktı
PKK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirildi
Kemer'de orman yangını sürüyor! Hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük isyan! 'Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi'
CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu adaylığını duyurabilir
Ticaret Bakanı Bolat: Vatandaşları mağdur edenlere yönelik uygulanan para cezası 361 milyon TL'ye ulaştı
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda
Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı

İki bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

İki bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

Nesli tükenme tehlikesinde! Eskişehir Sivrihisar’da görüntülendi .

Nesli tükenme tehlikesinde! Eskişehir Sivrihisar’da görüntülendi .

Kayıp kripto fenomeni korkunç halde bulundu! Bedenini parçalayıp bavula koymuşlar…

Kayıp kripto fenomeni korkunç halde bulundu! Bedenini parçalayıp bavula koymuşlar…

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım