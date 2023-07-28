‘Akbelen Ormanları’nda katliam yapılıyor’ algısı bir bir çürütüldü: Mesele yine ağaç değil

Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri bölgesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığına dair başlatılan algı operasyonu planları suya düştü. Termik santrallerin faaliyet gösterdiği 23 bin hektar büyüklüğündeki alanın sadece 78 hektarının Akbelen Ormanı'nda olduğu belirlendi. Ayrıca, 2023 Eylül ayına kadar Akbelen sahasına madencilik faaliyetleri devam etmediği takdirde Ege bölgesindeki elektrik üretiminin 2024 yılında durmak zorunda kalacağı öğrenildi. Öte yandan, kesilen çok az sayıda ağaç karşılığında son 2 yıl içinde ülke geneline 3 milyon fidan dikimi gerçekleştirildi.

Son günlerde Muğla'daki Akbelen Ormanları'nda yapılan termik santral için ağaçların katledildiğine ilişkin algı operasyonu başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının da karalama kampanyalarına alet edildiği haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.Akbelen Ormanı’ndaki ağaçların kesilmemesi için bazı kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhinde dava açıldığı, ancak dava kapsamında 3 farklı bilirkişi heyetinin incelemesi sonucunda, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının reddine karar verdiği belirlendi. Termik santrallerin faaliyet gösterdiği 23 bin 307 hektar büyüklüğündeki alanın sadece 78 hektarının Akbelen Ormanı'nda olduğu ifade edildi.Bölgedeki santrallerin, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 2,5’ini, Ege’de kullanılan elektriğin ise yüzde 62’sini karşılandığının öğrenilirken, 2023 Eylül ayına kadar Akbelen sahasına madencilik faaliyetleri devam etmediği takdirde elektrik üretimi 2024 yılı içerisinde durmak zorunda kalacak.Ayrıca şirket ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 2020 yılında imzalanan “Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü” kapsamında ülke geneline 3 milyon fidan dikimi gerçekleştirildiği, Söz konusu miktarın 2 bin futbol sahası büyüklüğünde alana denk geldiği öğrenildi. Ayrıca şirketin ruhsat sahasındaki kapatılan ocaklara 1992 yılından beri 415 binin üzerinde akasya, zeytin, kızılçam, fıstık çamı, mavi selvi, sakız ağacı ve incir ağacı dikildiği öğrenildi.