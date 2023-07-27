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Zirve yer değiştirdi: İstanbul serinleyecek Ankara kavrulacak

Türkiye genelinde yazın en sıcak günleri yaşanıyor. Dün sıcak havanın zirve yaptığı İstanbul bugün serinleyecek. Ankara'da ise sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Ekleme: 27.07.2023 - 09:58 Güncelleme: 27.07.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Zirve yer değiştirdi: İstanbul serinleyecek Ankara kavrulacakTürkiye günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altında. Bugünden itibaren Marmara başta olmak üzere bazı bölgelerde sıcaklık azalacak.

Dün sıcak havanın zirve yaptığı İstanbul'da sıcaklık 8-10 derece birden düşecek. Mega kentte termometrelerin 27 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Başkentte sıcaklık artacak
Ankara'da ise sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak. Yarın da 29 dereceye inecek.

Yurdun batı kesimlerinde sıcaklık mevsim normallerine inecek

Batı bölgelerde sıcaklık azalacak ancak güney ve iç kesimlerde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Ve bu iç bölgelerde özellikle İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde yüksek sıcaklıkların görülmesini bekliyoruz. Güney kesimlerimizde yine Adana olsun, Antalya olsun yer yer 40 dereceye varan sıcaklıkları göreceğiz.
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