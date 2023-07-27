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Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi aldı. Hava sıcaklıkları rekor üstüne rekor kırdı. İstanbul 43.4, İzmir ise 43,2 dereceye ulaştı. Dünyayı kavuran sıcaklar, o ilimize ise uğramadı…

Ekleme: 27.07.2023 - 12:58 Güncelleme: 27.07.2023 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!
Kavurucu sıcaklar Türkiye'yi etkisi altına aldı. Hava sıcaklığı rekor üstüne rekor kırdı. Termometreler, rekor dereceleri yansıtırken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden sıcak hava uyarısı yapmıştı.

Resmi internet sitesindeki verilere göre dün saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, İzmir'de 43,2 dereceye ulaştı.

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Bu verilerle en yüksek sıcaklığın 12 Ağustos 2002 tarihinde 43 derece olarak kaydedildiği İzmir'de ölçüm yapılan 85 yıllık süreçteki en yüksek seviyeye ulaşıldı.

İzmir'in bazı ilçelerinde de uzun yıllar sıcaklık rekorları geride bırakıldı. Buca ve Bornova'da 43,5 ve Karşıyaka'da 43,3 derece ile en yüksek sıcaklığa ulaşılırken Urla Uzunkuyu'da termometreler 44,6 dereceyi gösterdi.

Rekor sıcaklığın kaydedildiği kentte bunaltıcı hava nedeniyle sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı.

Dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, Tokat'ın Artova İlçesi'ne ise uğramadı.

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar her geçen gün etkisini artırırken Tokat'tın Artova ilçesinde hava sıcaklığı akşam saatlerinde hissedilir derecede azaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınan verilere göre hava sıcaklığının 5.8 derece ölçüldüğü Tokat'ın Artova ilçesi Türkiye'de en düşük hava sıcaklığına sahip yerleşim yeri oldu. Hava sıcaklığının geçtiğimiz akşam 18.00 ile bu sabah 06.00 sıralarında ölçüldüğü kaydedildi.
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