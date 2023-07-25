Van'dan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit düştü!

Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor.İnlerine hapsolan hainleri bir bir tespit eden kahramanlar, sarı torbalara koyana kadar da durmuyor.Kahramanca mücadele sırasında ise üzücü haberler gelmeye devam ediyor.Milli Savunma Bakanlığı, bir şehit haberi verdi.Acı haber Van'ın Özalp ilçesinden geldi.24 Temmuz 2023 tarihinde silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen Ulş.Söz.Er Ömer Cinkara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:Özalp/Van'da 24 Temmuz 2023 tarihinde silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Ömer Cinkara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.